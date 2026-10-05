Die milliardenschwere Spieleindustrie strauchelt. Nur Remakes, Remaster und Sequels bleiben eine sichere Bank. Aber zu viel Nostalgie kann nach hinten losgehen, meint unser Autor. Reboots von Filmfranchises, Fortsetzungen von Serienklassikern, Neuauflagen ikonischer Videospiele. Der Gedanke, wenn auch nur kurz, in eine einfachere, vermeintlich bessere Zeit zurückzuspringen, ist für viele Menschen reizvoll. Auch für mich. Wenn ich an meine liebsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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