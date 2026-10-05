EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.10.2026 / 16:59 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 34.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 28. September 2026 bis einschließlich 02. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 140.500 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 28.09.2026 3.181 0,00% 93,7662 298.270 AQEU 28.09.2026 5.897 0,00% 93,6825 552.446 CEUX 28.09.2026 163 0,00% 93,6822 15.270 TQEX 28.09.2026 18.659 0,01% 93,7161 1.748.649 XETA 29.09.2026 2.655 0,00% 93,7086 248.796 AQEU 29.09.2026 6.170 0,00% 93,6599 577.882 CEUX 29.09.2026 1.177 0,00% 93,5203 110.073 TQEX 29.09.2026 17.898 0,01% 93,6528 1.676.198 XETA 30.09.2026 2.908 0,00% 92,9646 270.341 AQEU 30.09.2026 7.685 0,01% 93,1336 715.732 CEUX 30.09.2026 2.394 0,00% 93,0883 222.853 TQEX 30.09.2026 15.913 0,01% 93,1427 1.482.181 XETA 01.10.2026 1.510 0,00% 90,7327 137.006 AQEU 01.10.2026 7.593 0,01% 91,0181 691.100 CEUX 01.10.2026 863 0,00% 91,1125 78.630 TQEX 01.10.2026 17.934 0,01% 91,0030 1.632.048 XETA 02.10.2026 2.200 0,00% 90,7247 199.594 AQEU 02.10.2026 7.034 0,01% 90,4852 636.473 CEUX 02.10.2026 1.560 0,00% 90,5886 141.318 TQEX 02.10.2026 17.106 0,01% 90,5367 1.548.721 XETA Gesamt 140.500 0,10% 92,4098

12.983.581



Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 02. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.373.118 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 05. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand