Ein X-User berichtet von einem kuriosen Zwischenfall mit zwei Openclaw-Agenten. Während einer längeren Abwesenheit haben sich die beiden Tools zusammengerauft, um herauszufinden, ob ihrem Nutzer etwas zugestoßen sein könnte. Normalerweise machen KI-Agenten, die in Openclaw eingebunden werden, eher negative Schlagzeilen. Aufgrund ihrer zahlreichen Zugriffsfunktionen können sie mächtig Schaden anrichten und etwa versehentlich E-Mails löschen oder sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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