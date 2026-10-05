Slate Asset Management ("Slate"), ein globaler Investor und Verwalter mit Schwerpunkt auf unverzichtbaren Immobilien und Infrastrukturvermögen, und One Investment Management ("OneIM"), ein globaler Verwalter alternativer Anlagen, gaben heute bekannt, dass sie sich auf den Erwerb eines Portfolios von acht, von Lebensmittelhändlern geprägten Einzelhandelsparks in Norwegen von Tellus Eiendom AS geeinigt haben. Das Portfolio befindet sich im Großraum Oslo und wird von Norwegens führenden Lebensmittelhändlern und Discountern geprägt.

"Wir freuen uns, unsere europäische Plattform für essenzielle Immobilien mit dieser bedeutenden Akquisition zu erweitern", sagte Brady Welch, Mitbegründer und Partner von Slate Asset Management. "Diese acht Einkaufszentren befinden sich an dominanten Standorten entlang wichtiger Verkehrskorridore rund um Oslo. Das Portfolio wird von Norwegens stärksten Lebensmittelhändlern angeführt und profitiert von an den Verbraucherpreisindex (CPI) gekoppelten Mietstrukturen, die darauf ausgelegt sind, dauerhafte, inflationsgeschützte Cashflows zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, durch unser aktives Management das volle Potenzial des Portfolios mittels wertsteigernder Maßnahmen auszuschöpfen."

"Wir haben dieses Portfolio über viele Jahre hinweg aufgebaut und weiterentwickelt und sind erfreut, es Slate Asset Management anzuvertrauen. Die Käufer sind gut aufgestellt, um die Objekte zu verwalten und weiterzuentwickeln, und wir danken ihnen für ihre konstruktive Zusammenarbeit während des gesamten Verkaufsprozesses", sagte Per Øivind Dahl, CEO von Tellus Eiendom AS.

Das Portfolio wird von systemrelevanten Mietern dominiert, die nicht-diskretionäre Alltagsbedürfnisse bedienen, darunter Coop, NorgesGruppen und Reitan Retail drei der größten und etabliertesten Lebensmittelhändler Norwegens. Die Umsätze der Mieter sind im gesamten Portfolio stetig gewachsen, was die historische Widerstandsfähigkeit der bedarfsgetriebenen Nachfrage unter verschiedenen makroökonomischen Bedingungen, einschließlich Phasen hoher Inflation und steigender Zinsen, unter Beweis stellt.

Diese Akquisition baut auf der bestehenden Partnerschaft zwischen Slate und OneIM auf und folgt auf deren Investitionen in ein Portfolio von fünf Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmittelhändlern als Ankermietern im Großraum Kopenhagen sowie in ein Portfolio von vier Immobilien des täglichen Bedarfs in Deutschland.

Diese Akquisition, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, erweitert Slates wachsende nordische Plattform weiter und ergänzt die paneuropäische Strategie des Unternehmens im Bereich essenzieller Value-Add-Immobilien. Slate ist seit 2016 ein aktiver Investor im europäischen Immobilienmarkt und hat Transaktionen mit mehr als 1.000 Gewerbeimmobilien in neun Ländern getätigt.

Slate Asset Management wurde von Schjødt, ABG Sundal Collier, Crowe und Veridian beraten.

Über Slate Asset Management

Slate Asset Management ist ein globaler Investor und Manager mit Schwerpunkt auf wesentlichen Immobilien- und Infrastruktur-Assets. Wir konzentrieren uns auf Fundamentaldaten mit dem Ziel, langfristigen Wert für unsere Investoren und Partner im gesamten Bereich der Real Assets zu schaffen. Wir werden von außergewöhnlichen Mitarbeitern und flexiblem Kapital unterstützt, was es uns ermöglicht, eine breite Palette attraktiver Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen. Besuchen Sie slateam.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie Slate Asset Management auf LinkedIn, X (Twitter) und Instagram.

Über OneIM

OneIM ist ein globaler Verwalter alternativer Anlagen, der über die gesamte Kapitalstruktur hinweg in eine Reihe von Anlageklassen, Branchen und Regionen investiert. Das Unternehmen verfolgt einen flexiblen Anlageansatz und konzentriert sich darauf, durch die Zusammenarbeit mit herausragenden Partnern und Managementteams langfristigen Wert zu schaffen. OneIM ist branchenunabhängig und konzentriert sich auf Situationen, in denen das Unternehmen sein klassenübergreifendes Fachwissen und seine Kapitalbasis nutzen kann, um differenzierte risikobereinigte Renditen zu erzielen. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und verwaltet derzeit ein Vermögen von über 12 Milliarden US-Dollar. Mit einem Team von über 70 Fachleuten ist das Unternehmen von Niederlassungen in Abu Dhabi, London, Tokio und New York aus tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.oneimgroup.com/

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