Eine Finanzkrise muss nicht mit einem Staatsbankrott beginnen. Sie kann auch schleichend das Ersparte entwerten. Genau davor warnt Bravos Research angesichts der amerikanischen Schuldenkrise. Die zentrale These: Während Regierung und Fed öffentlich Haushaltsdisziplin und sinkende Inflation versprechen, könnte zusätzliche Liquidität die Schuldenlast auf Kosten der Sparer verringern. Für Anleger entsteht daraus eine gefährliche Mischung. Was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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