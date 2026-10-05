Ein Münchner Start-up verdoppelt seinen Wert in neun Monaten auf über eine Milliarde US-Dollar. Sein Roboter Alfie lernt aus Fehlern wie ein Mensch. Doch wie kommen Anleger an den Boom heran? RobCo spielt jetzt in der Liga der Milliarden-Start-ups. Das Münchner Robotik-Unternehmen hat Anteile verkauft und wird dabei mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet. Das berichtet das Wall Street Journal. Im Januar lag der Wert noch bei rund 500 Millionen US-Dollar. Damals sammelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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