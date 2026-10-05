Wer einen Messenger nutzt, verlässt sich auf die Sicherheit seiner Nachrichten, doch die beste Verschlüsselung der Welt läuft ins Leere, wenn das technische Fundament bekannte Lücken aufweist. Der größte Messenger weltweit zieht daraus nun Konsequenzen und und könnte Altgeräte bald komplett aussperren. Facebook-Mutter Meta greift beim Messenger-Dienst Whatsapp zu einer restriktiven Maßnahme, um die Integrität der Nutzerdaten zu wahren. Wie der auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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