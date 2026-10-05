Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
28/09/2026
FR0014000MR3
20 000
78.3225
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
28/09/2026
FR0014000MR3
10 000
78.3363
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
29/09/2026
FR0014000MR3
10 000
76.9989
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
29/09/2026
FR0014000MR3
20 000
77.0219
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
30/09/2026
FR0014000MR3
20 000
75.6347
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
30/09/2026
FR0014000MR3
10 000
75.5393
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
01/10/2026
FR0014000MR3
35 000
74.9280
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
01/10/2026
FR0014000MR3
275 000
74.8436
XOFF
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
01/10/2026
FR0014000MR3
15 000
74.9297
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
02/10/2026
FR0014000MR3
35 000
74.7611
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
02/10/2026
FR0014000MR3
100 000
74.8500
XOFF
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
02/10/2026
FR0014000MR3
15 000
74.7986
CEUX
TOTAL
565 000
75.1865
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
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Contacts:
Eurofins Scientific SE