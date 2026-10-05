Die Nike-Aktie bleibt auch zum Start in die neue Handelswoche fest im Griff der Verkäufer. In meiner Analyse vom Freitag hatte ich 32,79 US$ als nächstes Ziel definiert und darunter bereits 26,87 US$ in Aussicht gestellt. Noch am selben Handelstag wurde diese erste Zielmarke mit einem kräftigen Down-Gap unmittelbar angelaufen. Zum Wochenstart fällt die Aktie mit einem bisherigen Tief bei 32,76 US$ nun erneut in diesen Bereich zurück. Für die engmaschigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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