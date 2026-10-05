Stuttgart - Alle An- und Abflüge am Stuttgarter Flughafen sind am Montagnachmittag vorübergehend ausgesetzt worden.
Grund sei eine "behördliche Maßnahme", teilte der Airport mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.
Die Maßnahme startete demnach gegen 17 Uhr. Es sei mit Verspätungen bei An- und Abflügen zu rechnen. Passagiere und Abholer sollten sich bei ihrer Airline über den Status ihrer Flüge informieren, so die Flughafenverwaltung.
Grund sei eine "behördliche Maßnahme", teilte der Airport mit. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.
Die Maßnahme startete demnach gegen 17 Uhr. Es sei mit Verspätungen bei An- und Abflügen zu rechnen. Passagiere und Abholer sollten sich bei ihrer Airline über den Status ihrer Flüge informieren, so die Flughafenverwaltung.
© 2026 dts Nachrichtenagentur