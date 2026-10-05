Stuttgart - Am Flughafen Stuttgart ist der Betrieb am Montagnachmittag vorübergehend ausgesetzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Sicherheitsbereich "aufgrund eines polizeilichen Einsatzes" geräumt und der Flugverkehr eingestellt.
Die Maßnahme startete dem Vernehmen nach gegen 17 Uhr. Nach einer Absuche habe eine Gefahrenlage dann aber ausgeschlossen werden können, teilte die Bundespolizei kurz nach 18 Uhr mit. Der Flugverkehr werde in Kürze wieder aufgenommen, hieß es.
Alle Passagiere mussten sich am Abend allerdings erneut einer Luftsicherheitskontrolle unterziehen. Deswegen kam es zu Verspätungen. Die weiteren Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.
Die Maßnahme startete dem Vernehmen nach gegen 17 Uhr. Nach einer Absuche habe eine Gefahrenlage dann aber ausgeschlossen werden können, teilte die Bundespolizei kurz nach 18 Uhr mit. Der Flugverkehr werde in Kürze wieder aufgenommen, hieß es.
Alle Passagiere mussten sich am Abend allerdings erneut einer Luftsicherheitskontrolle unterziehen. Deswegen kam es zu Verspätungen. Die weiteren Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur