Investition unterstützt Kommerzialisierung in den Bereichen Anästhesiegase, Kältemittel und Halbleiterfertigung

Anaeco, Inc., ein Cleantech-Unternehmen, das Systeme zur Zerstörung schädlicher und schwer vermeidbarer Gase entwickelt, hat heute eine strategische Investition von Momentum Global Ventures bekannt gegeben. Mit dem frischen Kapital soll der Übergang von der Technologieentwicklung und -validierung zur Kommerzialisierung in drei ersten Anwendungsbereichen unterstützt werden: Anästhesiegase, Kältemittel und Halbleiterfertigung.

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Die Technologie von Anaeco nutzt chemische Prozesse in der Atmosphäre, um schädliche Gase mit hoher Klimawirkung direkt an der Emissionsquelle zu zerstören. Dazu zählen HFKW, PFAS, Anästhesiegase, N2O und andere schwer vermeidbare Emissionen. Die modulare Technologie beschleunigt Prozesse, die Schadstoffe auf natürliche Weise umwandeln, und bietet damit einen praxisnahen, skalierbaren Ansatz für Emissionen, die sich mit herkömmlichen Verfahren nur schwer oder mit hohem Kostenaufwand reduzieren lassen.

Erste kommerzielle Anwendungsbereiche

Anästhesiegase: Zerstörung von Anästhesiegasen im Gesundheitswesen direkt an der Emissionsquelle

Kältemittel: Beseitigung von Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) und anderen Gasen mit hoher Klimawirkung aus Klima- und Kälteanlagen sowie bei der Rückgewinnung von Kältemitteln

Halbleiterfertigung: Zerstörung schwer vermeidbarer Prozessemissionen im Rahmen industrieller Fertigungsprozesse

Anaeco hat seine Technologie in realen Anwendungen in den USA und Europa erprobt und weiterentwickelt. Dazu zählen Tests in einem dänischen Krankenhaus, eine Zusammenarbeit mit der Stadt Kopenhagen und die aktuelle Teilnahme am Amazon Devices Climate Tech Accelerator. Mit Abschluss der Entwicklung und Validierung seiner Kerntechnologie richtet Anaeco den Fokus nun auf die kommerzielle Einführung und die Gewinnung weiterer Kunden.

"Wir freuen uns sehr, das erstklassige Team von Anaeco dabei zu unterstützen, seine Aktivitäten in den USA und Europa zu einer globalen Plattform auszubauen. Mit unserer Investition in Anaeco setzen wir auf bahnbrechende Technologien, die einige der schädlichsten und am schwersten vermeidbaren Emissionen unschädlich machen und verhindern, dass sie Mensch und Umwelt belasten."

Joost Oostveen, Director, Momentum Global Ventures

"Anaeco entstand aus einer einfachen wissenschaftlichen Idee: Die Atmosphäre verfügt bereits über wirksame chemische Prozesse zum Abbau von Schadstoffen. Warum sollten wir diese also nicht dort nutzen und beschleunigen, wo schädliche Gase freigesetzt werden? Auf dieser Grundlage haben wir eine praxistaugliche Technologie entwickelt. Dank der Investition haben wir nun die Möglichkeit, sie in größerem Maßstab einzusetzen."

Matthew S. Johnson, Miterfinder und Mitgründer von Anaeco, Inc. sowie Professor für Chemie an der Universität Kopenhagen

"Um aus universitärer Forschung ein Unternehmen zu machen, das in der Praxis etwas bewirken kann, braucht es weit mehr als eine gute wissenschaftliche Idee. Entscheidend sind Validierung, Beharrlichkeit, starke Partnerschaften und Investitionen, um die Technologie auf den Markt zu bringen. Anaeco zeigt, wie dieser Weg gelingen kann. Die Investition ist ein wichtiger nächster Schritt, damit eine an der Universität Kopenhagen entwickelte Innovation breiter zum Einsatz kommt."

Karin Beukel, Head of the Office, UCPH Lighthouse, Universität Kopenhagen

"Dies ist ein wichtiger Moment für Deeptech und zeigt, dass eine wirtschaftlich attraktive Lösung zugleich einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Ich bin stolz darauf, was wir dank jahrelanger Beharrlichkeit und unseres Vertrauens in unsere Technologie erreicht haben. Wir sind dankbar für die Unterstützung und freuen uns, Momentum Global Ventures als Partner für die nächste Phase unserer Entwicklung begrüßen zu dürfen."

Soheil Mansouri, Miterfinder und Mitgründer von Anaeco, Inc.

Über Anaeco, Inc.

Anaeco, Inc. ist ein Cleantech-Unternehmen, das Systeme entwickelt, die natürliche chemische Prozesse in der Atmosphäre beschleunigen und so schädliche, schwer vermeidbare Gase abbauen. Anaeco bereitet derzeit die kommerzielle Einführung seiner Technologie vor und konzentriert sich zunächst auf Anästhesiegase, Kältemittel und die Halbleiterfertigung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee, und ist in den USA, Kanada und Europa tätig. Weitere Informationen unter www.anaecosys.com.

Über Momentum Global Ventures

Momentum Global Ventures ist ein globaler Impact-Investor, der Technologien unterstützt, die bedeutende Herausforderungen für Mensch und Umwelt angehen. Dazu zählen Klimatechnologien, Life Sciences, sauberes Wasser, künstliche Intelligenz und fortschrittliche Technologien. Weitere Informationen finden Sie unter www.momentum.ventures.

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Anaeco, Inc.

Christopher Savoie, Mitgründer und Chairman

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Momentum Global Ventures

Joost Oostveen, Director

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