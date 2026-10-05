DJ MÄRKTE USA/Positive Börsenstimmung hält - Renditen ziehen weiter an

DOW JONES--Die gute Laune vom Wochenschluss hält am Montag an der Wall Street an. Händler verweisen unverändert auf die Erleichterung über den schwächeren Arbeitsmarkt und die in der Folge gesunkenen Zinserhöhungssorgen. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit stagniert der Dow-Jones-Index bei 51.173 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite steigen dagegen um 0,5 bzw. 0,7 Prozent. Händler stufen die Wahrscheinlichkeit einer Bestätigung des Leitzinsniveaus auf der kommenden Sitzung der US-Notenbank aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 74 Prozent ein. Vor einer Woche hatte dieser Wert noch bei lediglich 29 Prozent gelegen.

"Der Anstieg der Arbeitslosenquote und das Nachlassen des Lohnwachstums könnten in den kommenden Wochen den Ton an den Finanzmärkten angeben, da die US-Arbeitsmarktdaten keine zusätzlichen Inflationssorgen schüren", sagt Analystin Kathleen Brooks von XTB. Die Bekanntgabe des ISM-Index für das nicht-verarbeitende US-Gewerbe liefert kein Störfeuer für die Zinshoffnungen. Der Index ist im September leicht gefallen und hat die Erwartungen verfehlt. Er bleibt aber solide im expansiven Bereich. Eine Messung des US-Arbeitsmarktes durch das Conference Board ist im September zurückgegangen. Einem Beschäftigungsindikator zufolge trübte sich die Stimmung unter den Arbeitssuchenden ein, während Kleinunternehmen ihre Einstellungen drosselten. Auch diese Daten spielten Spekulation über ein Beibehalten des aktuellen Zinsniveaus in die Karten.

Allerdings sahen das Anleger am Rentenmarkt anders: Denn am US-Anleihenmarkt steigen die Renditen weiter. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit 5,34 Prozent um 6 Basispunkte höher, damit droht die Rendite nach oben auszubrechen und nähert sich den Jahreshochs. Händler verwiesen auf den ISM-Preisindex. Dieser erreichte den höchsten Stand seit Juli 2022.

Der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent mit dem hohen Zinsniveau. Händler zeigen aber auch auf die ausgeprägte Schwäche des Euro. Diese spiegelt nach Einschätzung von Marktstratege Claudio Wewel von der Bank J. Safra Sarasin die zyklische Outperformance der USA gegenüber dem Rest der Welt und insbesondere gegenüber der Wirtschaft der Eurozone wider. Sorgen über das französischen Defizit und die Staatsverschuldung seien hinzugekommen.

Die Erdölpreise neigen zur Schwäche, bleiben aber auf erhöhtem Niveau. Rohöl der Sorte Brent verbilligt sich um 1,1 Prozent auf 101,17 US-Dollar das Fass. Die G7 hat strategische Reserven freigegeben - zudem funktionieren Pumpleitungen in Saudi-Arabien wieder. BMI-Analysten zufolge ist der Abschluss einer vorläufigen Vereinbarung zur Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran vor dem ersten Quartal des nächsten Jahres unwahrscheinlich. Länger andauernde Unterbrechungen der regionalen Ölströme werden in den kommenden drei bis sechs Monaten zu einem anhaltenden und sich verstärkenden Preisdruck führen, meinen die Analysten. Der Goldpreis dreht mit gestiegenen Marktzinsen ins Minus - auch die Dollar-Stärke belastet.

Unter den Einzelaktien zeigen sich PTC mit einer Hausse um 33,7 Prozent auffällig. Die französische Schneider Electric übernimmt das US-Industriesoftware-Unternehmen. Die Transaktion bewertet PTC mit 23 Milliarden Dollar. GE Healthcare Technologies (+1,5 Prozent) will für 945 Millionen US-Dollar Sofie Biosciences kaufen - einen Hersteller radioaktiver Substanzen. Die Aktien von Cerebras Systems klettern um 8 Prozent. OpenAI-CEO Sam Altman hat die Partnerschaft mit dem Halbleiteranbieter betont.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 51.172,71 -0,0 -4,25 51.176,96 S&P-500 7.760,85 +0,5 +38,13 7.722,72 NASDAQ Comp 27.382,55 +0,7 +191,68 27.190,86 NASDAQ 100 30.969,66 +0,5 +161,73 30.807,93 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,85 +0,02 4,85 4,79 5 Jahre 5,09 +0,04 5,09 5,02 10 Jahre 5,34 +0,06 5,34 5,25 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:59 EUR/USD 1,1205 -0,4 -0,0048 1,1253 1,1256 EUR/JPY 177,1 -0,3 -0,5100 177,61 177,6800 EUR/CHF 0,9319 -0,1 -0,0007 0,9326 0,9333 EUR/GBP 0,8482 -0,2 -0,0014 0,8496 0,8505 USD/JPY 158,05 +0,1 0,2200 157,83 157,8300 GBP/USD 1,3206 -0,3 -0,0035 1,3241 1,3231 USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045 USD/CNH 6,7059 0,0 -0,0002 6,7061 6,7060 AUS/USD 0,6966 +0,2 0,0013 0,6953 0,6948 Bitcoin/USD 85.233,06 -0,7 -582,00 85.815,06 85.179,46 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,16 -1,0 -0,95 91,11 Brent/ICE 101,17 -1,1 -1,08 102,25 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.129,83 -0,3 -12,51 4.142,34 Silber 60,96 +0,9 0,57 60,39 Platin 1.711,34 +0,8 12,98 1.698,37 (Angaben ohne Gewähr) ===

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October 05, 2026 12:46 ET (16:46 GMT)

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