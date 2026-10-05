NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe die Annahmen für das Gesamtjahr bekräftigt, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Wesentliche neue Informationen habe es nicht gegeben. Zu den geringfügigen positiven Entwicklungen zählten starke Beiträge durch Großaufträge im dritten Jahresviertel sowie etwas günstigere Wechselkursbedingungen./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006602006
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006602006
© 2026 dpa-AFX-Analyser