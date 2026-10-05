JEOL Ltd. (Präsident und CEO Izumi Oi) gibt die Entwicklung seines neuen Rasterelektronenmikroskops mit Low-Angle-Ionenfräsen, HAXIS, bekannt und wird am 5. Oktober 2026 mit dem Verkauf beginnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260928886099/de/

HAXIS Low-angle Ion Milling Scanning Electron Microscope

HAXIS Rasterelektronenmikroskop mit Low-Angle-Ionenfräsen

Hintergrund der Entwicklung

Da die Strukturen moderner Halbleiterbauelemente immer kleiner und komplexer werden, ist es zunehmend schwierig geworden, mikroskalige Schaltkreise mit Nanomanipulatoren zu berühren und zu messen. Zudem kann der durch die Abtastung verursachte Kontakt das Analyseobjekt beeinträchtigen, was neue Methoden der Fehleranalyse erforderlich macht.

JEOL hat langjährige Forschungsarbeiten zur Passive-Voltage-Contrast-Detektionstechnologie (PVC) durchgeführt und durch die Weiterentwicklung von Detektoren und Probenvorbereitungstechniken ein Verfahren für eine stabile, hochgradig reproduzierbare PVC-Beobachtung etabliert.

HAXIS ist die neue Plattform von JEOL für die Fehleranalyse von Halbleitern, die diese Technologien vereint.

Sie ermöglicht eine klare und hochgradig reproduzierbare PVC-Beobachtung selbst bei hochentwickelten Halbleitern. Durch die visuelle Erkennung elektrischer Anomalien bei gleichzeitiger Minimierung der Auswirkungen von Verarbeitungsschäden und Verunreinigungen ist es möglich, die Fehlerstelle effizient zu identifizieren und die Ursache zu ermitteln. Die Verwendung des Inertgases Argon (Ar) gewährleistet eine stabile Oberflächenqualität und senkt die Betriebskosten.

Die Qualität der PVC-Beobachtung wird maßgeblich durch den Oberflächenzustand der Probe nach dem Abtragen der Schichten beeinflusst. HAXIS nutzt eine einzigartige LIM-Technik (Low-Angle Ion Milling) unter Verwendung von Ar-Ionenstrahlen, um eine ebene Oberfläche mit minimaler Beschädigung der Probenoberfläche zu erzeugen. Dies ermöglicht eine klare und hochgradig reproduzierbare PVC-Beobachtung unter Beibehaltung von Struktur- und Potentialinformationen selbst bei hochentwickelten Bauelementen.

Die Fehleranalyse von Halbleitern umfasst mehrere Schritte, von der Lokalisierung des Defekts über die physikalische Analyse bis hin zur Untersuchung der Grundursache. Mit zunehmender Komplexität der Bauelemente wird es immer wichtiger, die Durchlaufzeit von der Fehlererkennung bis hin zu verwertbaren Ergebnissen zu verkürzen.

HAXIS stellt einen neuen Ansatz zur Fehlerlokalisierung vor, bei dem die LIM-Schichtabtrennung mit SEM-Bildgebung und passiver Spannungskontrastanalyse (PVC) kombiniert wird. Dieser kombinierte Arbeitsablauf ermöglicht eine schnelle und hochpräzise Identifizierung von Fehlerorten, unterstützt die QTAT-Fehleranalyse (Quick Turnaround Time) und beschleunigt den Übergang von der elektrischen Fehlererkennung zur physikalischen Analyse und Ursachenermittlung.

Hauptmerkmale

Klare PVC-Bildgebung Kostengünstige Ar-Bearbeitung Schadensfreie Entschichtung mit LIM Schichtweise LIM-/PVC-Analyse Kontaminationsfreier Transfer

Absatzziel

15 Einheiten/Jahr

Produktübersicht

HAXIS LIM-SEM-Multistrahlsystem

https://www.jeol.com/products/scientific/sem/haxis.php

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260928886099/de/

Contacts:

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japan

Izumi Oi, President CEO

(Börsenkürzel: 6951, Tokyo Stock Exchange Prime Market)

https://www.jeol.com/

JEOL Ltd.

SI Sales Division

webmaster@jeol.co.jp

https://www.jeol.com/contacts/products.php