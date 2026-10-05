Die SpaceX-Aktie setzt ihren jüngsten Aufwärtslauf zum Wochenauftakt eindrucksvoll fort. In meiner Analyse aus dem Vormonat hatte ich nach der Rückeroberung von 150 US$ zunächst 154,64 und anschließend 165,12 US$ als nächste Ziele definiert. Beide Marken sind inzwischen abgearbeitet und mit aktuell rund 166,90 US$ rückt bereits die nächste Widerstandszone zwischen 171,26 und 174 US$ in greifbare Nähe. Damit bleibt das Momentum klar auf Seiten der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de