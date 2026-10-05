NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel des Autozulieferers dürfte den Tiefpunkt bei der Umsatzentwicklung widerspiegeln, schrieb Jose M Asumendi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die hohen Rohstoff-, Wechselkurs- und Speicherchip-Kosten sollten die Margen belastet haben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000AUM0V10
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