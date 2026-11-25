(Neu: Erholungsrally bei Autobauern, EU-Hybrid-Beschränkungen, Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Investoren haben am Mittwoch an Europas Börsen vor allem auf den schwer angezählten Automobilsektor gesetzt. Eine überwiegend optimistisch klingende Studie der US-Bank JPMorgan dürfte zu den Aktienkäufen beigetragen haben. Mit etwas Verzögerung setzen die Anleger aber wohl auch auf eine von der EU vermeldete Beschränkung der Einfuhr von Hybridautos. Möglicherweise positionieren sich Anleger aber auch schon für eine Erholung der Auto- und Lkw-Hersteller und ihrer Zulieferer im kommenden Börsenjahr.

JPMorgan-Automobilexperte Jose Asumendi machte innerhalb des 25 Aktien umfassenden Autosektors für 2027 drei Gruppen von Favoriten aus: Truckhersteller, Produzenten von Luxus- und technologielastigen Autos sowie die Reifenhersteller. "Innerhalb dieses Korbs dürften Ferrari, der zu VW gehörende Sportwagenbauer Porsche, Continental Michelin, Daimler Truck und Volvo die restlichen Aktien hinter sich lassen", prognostizierte der Experte.

Die Kurse der genannten Favoriten gewannen am Mittwochmittag zwischen eineinhalb und drei Prozent. Papiere von Branchengrößen wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz legten jedoch mit bis zu 6,4 Prozent noch stärker zu. Sie sind im Börsenjahr 2026 mit minus 36 bis 40 Prozent die größten Verlierer im Dax hinter Rheinmetall . Das legt die Vermutung nahe, dass Anleger hier zum nahen Jahresende vermeintliche Schnäppchen einsammeln.

Der europäische Branchenindex Stoxx 600 Auto & Parts war am Montag mit gut 400 Punkten auf das tiefste Niveau seit mehr als sechs Jahren gefallen. Vom Rekordhoch im April 2024 hat sich der Sektor nahezu halbiert.

Im Handelswettstreit mit China hatte die EU am Dienstag angekündigt, dass sie ab Dezember die Einfuhr bestimmter Hybridautos einschränkt. Die EU-Kommission hatte Einfuhrquoten pro Ausfuhrland festgelegt, die ab dem 1. Dezember für maximal 200 Tage gelten. Hintergrund ist laut einer Mitteilung der Brüsseler Behörde, dass die Importe von Hybrid-Pkw in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind, insbesondere aus China.

Der Citigroup-Analyst Harald Hendrikse schrieb dazu am Mittwoch, die am Vortag ausgebliebene positive Reaktion sei ein Indiz dafür gewesen, dass es für Anleger eine hohe Hürde sei, sich im Autosektor wieder zu engagieren. "Wetten auf fallende Kurse waren schlichtweg zu lange zu erfolgreich", schrieb der Experte. Jetzt habe die EU aber die Spielregeln geändert. "Der Gewinnpool der EU-Automobilindustrie wird künftig vor subventioniertem Wettbewerb geschützt sein", glaubt er.

Der Citigroup-Experte glaubt vor diesem Hintergrund an wieder bessere Sektorzeiten in Europa, denn seiner Ansicht nach hat sich die These für europäische Automobilhersteller mit den neuen Erkenntnissen grundlegend geändert. Da das Wachstum des Marktanteils chinesischer Hersteller in der EU im Geschäftsjahr 2027 stagnieren oder sich sogar umkehren könnte, geht er davon aus, dass die Europäer für Investoren wieder attraktiver werden.

Renault nannte Hendrikse in seiner Studie explizit als Profiteur der neuen Situation. Die Aktien der Franzosen stemmten sich dann auch mit einem Anstieg um mehr als vier Prozent gegen eine Abstufung auf "Neutral" von JPMorgan. Deren Experte Asumendi stufte neben Renault auch den deutschen Zulieferer Aumovio und den schwedischen Autobauer Volvo Cars ab. Zulegende Kurse sind auch hier ein weiterer Hinweis darauf, dass Anleger die hohen Verluste der Vergangenheit als Gelegenheit zum Einstieg nahmen./bek/tih/zb

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