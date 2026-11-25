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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung zum Wochenauftakt und dem erneuten Rückschlag am Dienstag hat der Dax am Mittwoch leicht zugelegt. Nach der ersten Handelsstunde lag der deutsche Leitindex mit 0,3 Prozent im Plus bei 25.093 Punkten. Technologiewerte bleiben derweil unter Druck, wie ein knappes Tief seit Mai im Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology zeigt. Gefragt sind Autowerte .

Im arg gebeutelten Tech-Sektor ging es zuletzt heiß her, zusätzlich angestachelt durch die Führungskrise beim KI-Motor Nvidia . Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 war von Anfang Oktober bis zum vergangenen Freitag um rund 20 Prozent abgetaucht. Seither fragen sich die Anleger, ob damit schon der Boden gefunden ist.

Nach sprunghafter Erholung am Montag kam er am Dienstag wieder deutlich zurück. In Asien stand der Tech-Sektor am Mittwochmorgen ebenfalls massiv unter Druck, wie die deutlichen Verluste des südkoreanischen Kospi, aber auch des japanischen Nikkei 225 zeigten.

Der MDax stieg am Mittwochmorgen um 0,8 Prozent auf 29.034 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

Im Technologie-Sektor dominierten auch am deutschen Markt die Verkäufer. Infineon fiel im Dax auf ein weiteres Tief seit April. Elmos, Siltronic und Suss Microtec versammelten sich am Ende des MDax.

Dagegen setzten Autowerte zur Erholung an, nachdem der Sektor zuletzt auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen war. VW, BMW und Mercedes besetzten die Dax-Spitze. Schaeffler gewannen im MDax besonders deutlich.

Für Aufmerksamkeit sorgte der große Branchenausblick von JPMorgan auf 2027. Darin setzt die US-Bank im kommenden Jahr vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo.

Bei BMW und Mercedes mögen die Experten die Dividendenstorys, Schaeffler hoben sie auf "Overweight" und lobten das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern./ag/zb

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