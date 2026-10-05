Das Erreichen von Meilensteinen für Sicherheit und Datenschutz stellt unter Beweis, wie sehr Patch My PC sich für den Schutz von Kundendaten einsetzt und Unternehmen dabei unterstützt, Risiken durch nicht gepatchte Anwendungen zu minimieren.

Patch My PC, ein führender Anbieter von Lösungen für das automatisierte Management und die Patch-Verwaltung von Drittanbieteranwendungen, hat erneut erfolgreich die Zertifizierung nach ISO 27001:2022 erhalten. Neben dem erfolgreichen SOC-2-Typ-II-Audit und der Teilnahme am EU-US Data Privacy Framework ist dies ein weiterer Indikator für den hohen Standard des Unternehmens im Hinblick auf Sicherheit und Datenschutz.

Für Unternehmen, die zur Verwaltung von Anwendungen ihrer Endgeräteumgebungen auf Patch My PC setzen, ist die Bewertung der Praktiken des Anbieters ebenso wichtig wie die Bewertung der Software selbst. Diese Referenzen helfen IT-Leitern, Sicherheitsverantwortlichen und Partnern bei der Einschätzung, wie Patch My PC die Informationssicherheit gewährleistet, Kontrollmaßnahmen langfristig umsetzt und mit personenbezogenen Daten umgeht.

"Kunden vertrauen Patch My PC einen wichtigen Teil ihrer Sicherheitsvorkehrungen an. Dies geht über die Funktionen unserer Software hinaus und erstreckt sich auch auf unsere Unternehmensführung", sagte Jordan Benzing, Head of Security and IT bei Patch My PC. "Sicherheitsteams haben ohnehin schon genug Risiken zu bewältigen. Deshalb sollten ihre Partner offenlegen, wie sie Daten schützen und ihrer Verantwortung gerecht werden. Diese Investitionen dienen Kunden zur Rechtfertigung von deren Vertrauen."

Sicherheit und Datenschutz

Die Zertifizierungen von Patch My PC betreffen drei unterschiedliche Bereiche:

Zertifizierung ISO 27001:2022: Überprüft ein Managementsystem für die Informationssicherheit auf der Grundlage von einer international anerkannten Norm. Dabei wird untersucht, wie eine Organisation Sicherheitsrisiken identifiziert, diese durch Richtlinien und Kontrollmaßnahmen steuert und ihren Ansatz kontinuierlich verbessert.

Überprüft ein Managementsystem für die Informationssicherheit auf der Grundlage von einer international anerkannten Norm. Dabei wird untersucht, wie eine Organisation Sicherheitsrisiken identifiziert, diese durch Richtlinien und Kontrollmaßnahmen steuert und ihren Ansatz kontinuierlich verbessert. Bestätigung SOC 2 Type II: Bietet eine unabhängige Prüfung der Konzeption und der operativen Wirksamkeit von Kontrollmaßnahmen über einen festgelegten Zeitraum hinweg. Der Bericht von Patch My PC konzentriert sich auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit und liefert den Kunden Kriterien zur Bewertung von Anbietern.

Bietet eine unabhängige Prüfung der Konzeption und der operativen Wirksamkeit von Kontrollmaßnahmen über einen festgelegten Zeitraum hinweg. Der Bericht von Patch My PC konzentriert sich auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit und liefert den Kunden Kriterien zur Bewertung von Anbietern. Teilnahme am EU-US Data Privacy Framework: Dies spiegelt die Einschätzung von Patch My PC im Hinblick auf die Einhaltung von Datenschutzgrundsätzen wider, die für bestimmte personenbezogene Daten gelten, die aus der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten übermittelt werden. Darin werden Verpflichtungen hinsichtlich des Umgangs mit diesen Daten festgelegt.

Durch Anwendungen von Drittanbietern bedingte Risiken minimieren

Da Unternehmen mit immer schneller auftretenden Bedrohungen und einer wachsenden Zahl neuer Sicherheitslücken konfrontiert sind, ist die Verkürzung der Zeitspanne zwischen deren Entdeckung und Behebung entscheidend. Anwendungen von Drittanbietern können ein erhebliches Risiko darstellen, wenn Sicherheitslücken nicht behoben werden. Doch durch das manuelle Identifizieren, Zusammenstellen, Testen, Genehmigen und Bereitstellen von Updates kann die Zeit bis zur Behebung von Tagen auf Monate ansteigen.

Patch My PC automatisiert die Installation von Patches für Anwendungen von Drittanbietern und hilft Unternehmen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig IT- und Sicherheitsteams von sich wiederholenden Aufgaben zu entlasten. Dank seines SaaS-Modells können Unternehmen einheitliche Patch-Prozesse in verschiedenen Umgebungen in großem Maßstab anwenden. Das Unternehmen legt auch intern großen Wert auf Sicherheit und investiert in Maßnahmen, die seine Dienste schützen. Dies steigert bei Kunden das Vertrauen in die Technologie, auf die sie sich verlassen.

Kunden und Partner können über das Trust Center von Patch My PC auf Sicherheitsdokumente zugreifen, darunter das ISO-Zertifikat, der SOC-2-Bericht, Informationen zu Sicherheitskontrollen sowie ausgefüllte Sicherheitsfragebögen. Die Sicherheitsdokumente finden Sie unter: trust.patchmypc.com. Informationen über die Datenschutzverpflichtungen von Patch My PC finden Sie in deren Datenschutzerklärung.

Über Patch My PC

Patch My PC ist ein führender Anbieter automatisierter Lösungen für das Patch-Management von Drittanbieteranwendungen, die sich nativ in Microsoft WSUS, Configuration Manager und Intune integrieren. Als Automatisierungsschicht zwischen Anwendungsupdates und IT-Teams pflegt Patch My PC einen kuratierten Katalog mit mehr als 3.500 Anwendungen und erkennt, lädt, paketiert und testet Updates automatisch und bereitet sie für die Bereitstellung vor. Außerdem unterstützt die Plattform benutzerdefinierte Anwendungen und hilft Unternehmen, den manuellen Aufwand für das Patchen zu reduzieren, Drittanbietersoftware auf dem neuesten Stand zu halten und die Anwendungssicherheit in verteilten Endpunktumgebungen zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter https://patchmypc.com/.

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