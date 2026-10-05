Die Teilnehmer können hautnah erleben, wie die zweisitzige Cessna Skyhawk Veris Fluglehrer und Flugschüler zusammenbringt, um ein realistisches und intensives Flugtraining zu ermöglichen

TRU Simulation Training Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT) und eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation, gab heute bekannt, dass sein für die Cessna Skyhawk konfiguriertes Virtual-Reality-Flugtrainingsgerät (FTD) "Veris" auf der "National Business Aviation Association Business Aviation Convention Exhibition" (NBAA-BACE) 2026 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Diese Messepremiere knüpft an die Dynamik der NBAA-BACE 2025 an, auf der TRU Simulation einen Kaufvertrag mit der US Aviation Academy über fünf Cessna Skyhawk Veris-Geräte mit Optionen auf weitere Einheiten bekannt gegeben hatte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261005822218/de/

Cessna Skyhawk Veris Virtual Reality Flight Training Device to make show debut at NBAA-BACE in Las Vegas

In diesem Jahr haben die Besucher der NBAA-BACE die Gelegenheit, die Cessna Skyhawk Veris im Rahmen von Live-Vorführungen am Stand Nr. 3415 hautnah zu erleben und zu erfahren, wie immersive Virtual-Reality-Technologie die Einsatzbereitschaft von Piloten verbessern kann.

"Die Cessna Skyhawk Veris wurde gezielt entwickelt, um ein realistisches Flugtrainingserlebnis zu ermöglichen, einschließlich einer Zweisitzer-Konfiguration, die es Ausbildern und Schülern erlaubt, gemeinsam an dem Simulator zu trainieren", erklärte Jerry Messaris, President und CEO von TRU Simulation. "Da die Nachfrage nach Piloten weiter steigt, helfen Lösungen wie Veris den Ausbildungsorganisationen dabei, den Zugang zu hochwertiger Ausbildung zu erweitern und die Auszubildenden auf den nächsten Schritt in ihrer Luftfahrtkarriere vorzubereiten."

Die Cessna Skyhawk Veris kombiniert immersive Virtual-Reality-Technologie mit fortschrittlichen Funktionen eines Full-Flight-Simulators (FFS), um eine realistische und fesselnde Ausbildung im Starrflügelflug zu ermöglichen. Das vollständig ausgestattete Cockpit bildet die Instrumentierung und die Bedienelemente der Cessna Skyhawk originalgetreu nach und verfügt über authentische Garmin G1000 NXi-Avionik, sodass die Flugschüler sowohl mit als auch ohne Virtual-Reality-Headset trainieren können. Die Konfiguration mit zwei Sitzen ermöglicht das Training sowohl vom linken als auch vom rechten Sitz aus und deckt damit die Ausbildungsanforderungen für alle Lizenzphasen ab vom Privatpiloten bis zum Fluglehrer. Die Cessna Skyhawk Veris wurde gemäß den Standards der Federal Aviation Administration (FAA) für Flugtrainingsgeräte (FTD) der Stufe 7 entwickelt und wird nach ihrer Zulassung die Veris-Produktlinie von TRU Simulation auf den Markt für die Ausbildung im Starrflügelflug ausweiten.

Medienangebot

Um während der Messe ein Interview oder eine Vorführung des Veris-Geräts zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Lauren Howell unter lhowell@txtav.com.

Über die Cessna Skyhawk

Die Cessna Skyhawk gilt als Schulungsflugzeug der Wahl für die Pilotenausbildung und ist das beliebteste Flugzeug in der Luftfahrtgeschichte. Seit das Flugzeug im Jahr 1955 den Betrieb aufnahm, wurden mehr als 45.000 Cessna 172 Flugzeuge an Kunden in mehr als 40 Ländern weltweit ausgeliefert häufiger als jedes andere Flugzeug der Branche.

Die Skyhawk ist mit einem Garmin G1000 NXi-Avioniksystem ausgestattet, das drahtlose Konnektivität und ein standardmäßiges Anstellwinkelanzeigesystem mit bewährter Zuverlässigkeit bietet. Ihr modernes Interieur umfasst Funktionen, wie Headset-Netzstecker an jedem Sitz, USB-Ladeanschlüsse und verbesserte Sitze für zusätzlichen Komfort. Darüber hinaus verfügt das Fluzeug über einen McCauley -Aluminium-Festpropeller und einen Lycoming IO-360-L2A Motor mit 180 PS.

Über TRU Simulation

TRU Simulation Training Inc., ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., ist ein führender Anbieter von High-Fidelity-Trainingsgeräten und Full-Motion-Simulatoren für die Luftfahrtindustrie. Mit einem starken Engagement für Exzellenz und Innovation ist TRU Simulation seit über einem Jahrzehnt führend in der Flugsimulationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten Simulatorlösungen ermöglichen es Piloten, sich sicher im Luftraum zu bewegen, während unsere hochmoderne Technologie für sichere und realistische Trainingserfahrungen sorgt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.TRUSimulation.com.

Über Textron Aviation

Seit fast 100 Jahren inspirieren wir die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., hat es unseren Mitarbeitern bei den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel ermöglicht, das bestmögliche Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich, produktiv und flexibel zu fliegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Über die US Aviation Academy

Die US Aviation Academy ist eine führende Ausbildungseinrichtung im Luftfahrtbereich, die an Standorten weltweit Ausbildungen zum Berufspiloten, in der Flugzeugwartung, zum Flugdienstberater sowie zum Fernpiloten anbietet. Mit dem Schwerpunkt auf beschleunigten Ausbildungswegen, Sicherheit und Berufsreife arbeitet die US Aviation Academy mit Fluggesellschaften, Behörden und Branchenführern zusammen, um die nächste Generation von Luftfahrtfachkräften auszubilden.

Weitere Informationen zur US Aviation Academy finden Sie unter: https://www.usaviationacademy.com/

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