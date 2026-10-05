Sonderedition einer in Korea hergestellten Hautpflegeserie kommt in 40 Märkten auf den Markt erhältlich, solange der Vorrat reicht

Mary Kay Inc. der legendäre Beauty-Riese, gab heute die Einführung der K-Beauty Texture Edit bekannt, einer Sonderedition einer Hautpflegeserie, die erhältlich ist, solange der Vorrat reicht. Die Kollektion knüpft an den Erfolg der größten globalen Markenplattform des Unternehmens für Endverbraucher an, Beauty Is More Beautiful Shared die im September gestartet wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261005733329/de/

Mary Kay's Special Edition K-Beauty Texture Edit is a trend-forward collection which includes three Korea-made products: the Mary Kay Melt-In Cleansing Balm, Mary Kay Snail Gel Face Patches and Mary Kay Collagen Moisturizing Gel. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Inspiriert von Koreas weltweit einflussreicher Hautpflege- und Selbstpflege-Philosophie, die auf verspielte Texturen, innovative Inhaltsstoffe und gehobene Schönheitserlebnisse ausgerichtet ist, wurde die K-Beauty Texture Edit so konzipiert, dass sie den Nerv einer globalen kulturellen Schönheitsbewegung trifft, die die nächste Generation in ihren Bann zieht. Die trendorientierte Kollektion umfasst drei in Korea hergestellte Produkte: den Mary Kay Melt-In Cleansing Balm, die Mary Kay Melt-In Cleansing Balm, die Mary Kay Snail Gel Face Patches und das Mary Kay Collagen Moisturizing Gel

Die Markteinführung markiert einen weiteren spannenden Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Mary Kay, während das Unternehmen seine globale Reichweite ausbaut, eine neue Generation von Beauty-Begeisterten anspricht und weiterhin die unabhängigen Schönheitsberaterinnen sowie treuen Kundinnen unterstützt, die seit Jahrzehnten den Erfolg des Unternehmens vorantreiben.

Nur einen Monat nach dem Start von Beauty Is More Beautiful Shared bringt die K-Beauty Texture Edit die Philosophie der Plattform zum Leben mit Produkten, die dazu gedacht sind, Entdeckungen, Gespräche und gemeinsame Beauty-Erlebnisse anzuregen. Sie spiegelt zudem die Strategie von Mary Kay wider, global inspirierte Innovation mit dem persönlichen Service und den Beziehungen zu verbinden, die nach wie vor im Mittelpunkt des Mary-Kay-Erlebnisses stehen.

"Das Erbe von Mary Kay ist seit jeher in Innovation, dem Eingehen auf die Wünsche der Verbraucherinnen und der Weiterentwicklung im Einklang mit der weltweiten Schönheitskultur verwurzelt", sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Brand and Scientific Officer von Mary Kay Inc. "Die K-Beauty Texture Edit erweckt diesen Geist zum Leben, indem sie globale Beauty-Trends in sinnvolle Erlebnisse für Verbraucherinnen und unsere unabhängigen Schönheitsberaterinnen umsetzt. Als Teil von Beauty Is More Beautiful Shared hilft sie uns zudem dabei, bei der nächsten Generation von Beauty-Konsumentinnen Bekanntheit und Relevanz aufzubauen und gleichzeitig das Erbe zu würdigen, das uns alle verbindet."

Die Mary Kay K-Beauty Texture Edit umfasst drei vertraute Schritte Reinigung, Pflegepatches und Feuchtigkeitspflege in unterhaltsamen, sinnlichen Formaten. Jedes Produkt lässt sich problemlos in die bestehende Pflegeroutine integrieren, sodass Kundinnen etwas Neues ausprobieren können, ohne das zu ändern, was bereits gut funktioniert. Die Kollektion umfasst:

Mary Kay Melt-In Cleansing Balm ein transformativer Reiniger, der sich von einem Balsam über Öl zu einer milchigen Textur wandelt und mit regenerativem PDRN 1 (Lachs-DNA), Reiskleieöl und Vitamin E angereichert ist, wodurch sich die Haut weich und rein anfühlt.

ein transformativer Reiniger, der sich von einem Balsam über Öl zu einer milchigen Textur wandelt und mit regenerativem PDRN (Lachs-DNA), Reiskleieöl und Vitamin E angereichert ist, wodurch sich die Haut weich und rein anfühlt. Mary Kay Snail Gel Face Patches kühlende Hydrogel-Gesichts-Patches mit Schneckenschleim, Niacinamid, Süßholzextrakt und verschiedenen Formen von Hyaluronsäure, die der Haut Feuchtigkeit spenden und ihr ein strahlendes Aussehen verleihen.

kühlende Hydrogel-Gesichts-Patches mit Schneckenschleim, Niacinamid, Süßholzextrakt und verschiedenen Formen von Hyaluronsäure, die der Haut Feuchtigkeit spenden und ihr ein strahlendes Aussehen verleihen. Mary Kay Collagen Moisturizing Gel eine geschmeidige Gel-Feuchtigkeitscreme mit Kollagenpeptiden, Niacinamid und Squalan, die Feuchtigkeit spendet und für einen prallen, von "Glass Skin" inspirierten Glanz sorgt.

Die K-Beauty Texture Edit wurde entwickelt, um die nächste Generation von Verbraucherinnen anzusprechen und gleichzeitig für bestehende Kundinnen zugänglich zu bleiben. Dabei verbindet sie trendorientierte Innovation mit dem unverwechselbaren Mary Kay-Ansatz in Bezug auf Schönheit und generationenübergreifende Beziehungen.

Durch ihr globales Netzwerk unabhängiger Schönheitsberaterinnen schafft Mary Kay weiterhin personalisierte Beauty-Erlebnisse, die Kundinnen mit Produkten, Informationen und einer Gemeinschaft verbinden. Die K-Beauty Texture Edit erweitert diese Möglichkeiten, indem sie Verbrauchern eine neue Art bietet, eine der weltweit einflussreichsten Beauty-Bewegungen über eine vertrauenswürdige globale Marke zu entdecken.

Die Mary Kay K-Beauty Texture Edit ist ab dem 5. Oktober 2026 auf der Mary-Kay-Website sowie über unabhängige Mary Kay-Schönheitsberaterinnen in teilnehmenden Märkten weltweit erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Über die kontinuierliche Produktinnovation hinaus hat Mary Kay kürzlich neue Wege angekündigt, um die nächste Generation von Verbrauchern dazu einzuladen, mit der Marke in Kontakt zu treten:

Die My-Shop-Plattform von Mary Kay: My Shop wurde 2025 in den USA und Deutschland eingeführt, in diesem Sommer auf Kanada, Mexiko und Spanien ausgeweitet und wird schrittweise weltweit eingeführt. My Shop wurde entwickelt, um den Anforderungen der Verbraucher an das Einkaufserlebnis gerecht zu werden und eine digital versierte Generation anzusprechen, die Komfort, Auswahl und nahtlose Interaktionen aus einer Hand erwartet. Der Mary Kay My Shop bietet unabhängigen Schönheitsberaterinnen zudem personalisierte digitale Shop-Seiten, die mit E-Commerce, Zahlungsabwicklung, Versand und sozialen Medien verknüpft sind und es ihnen ermöglichen, Kundinnen dort zu bedienen, wo sie sich gerade befinden.

My Shop wurde 2025 in den USA und Deutschland eingeführt, in diesem Sommer auf Kanada, Mexiko und Spanien ausgeweitet und wird schrittweise weltweit eingeführt. My Shop wurde entwickelt, um den Anforderungen der Verbraucher an das Einkaufserlebnis gerecht zu werden und eine digital versierte Generation anzusprechen, die Komfort, Auswahl und nahtlose Interaktionen aus einer Hand erwartet. Der Mary Kay My Shop bietet unabhängigen Schönheitsberaterinnen zudem personalisierte digitale Shop-Seiten, die mit E-Commerce, Zahlungsabwicklung, Versand und sozialen Medien verknüpft sind und es ihnen ermöglichen, Kundinnen dort zu bedienen, wo sie sich gerade befinden. Im März 2026 startete Mary Kay ihr "Global Social Squad" , das mehr als 70 unabhängige Schönheitsberaterinnen aus 15 Märkten als Social-Media-Creators zusammenbringt.

, das mehr als 70 unabhängige Schönheitsberaterinnen aus 15 Märkten als Social-Media-Creators zusammenbringt. Beauty Tech: Mary Kays KI-gestützter Foundation Finder analysiert 151 Gesichtspunkte, um innerhalb von Sekunden direkt vom Smartphone aus passende Farbtöne zu empfehlen. Der Mary Kay Foundation Finder wurde kürzlich als Finalist bei den "Gartner Eye on Innovation Awards 2026" in der Kategorie "Einzelhandel Konsumgüter" ausgezeichnet.

Wussten Sie schon:

Mary Kay belegte Platz 8 von 5.500 Marken auf der Forbes-Liste "Best Brands for Social Impact" 2 und verbesserte sich damit gegenüber dem hervorragenden 9. Platz aus dem Jahr 2025. Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen auf der Liste.

von 5.500 Marken Mary Kay ist die einzige Beauty-Marke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen auf der Liste. Mary Kay belegte Platz 2 auf der Forbes-Liste der "Best Customer Service"-Unternehmen 2026 und verbesserte sich damit gegenüber Platz 93 im Jahr 2025 3 . Mary Kay ist die einzige Kosmetikmarke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen unter den Top 50.

und verbesserte sich damit gegenüber Platz 93 im Jahr 2025 . Mary Kay ist die einzige Kosmetikmarke unter den Top 15 und das einzige Direktvertriebsunternehmen unter den Top 50. Mary Kay wurde von Euromonitor International vier Jahre in Folge (2023-2026) zur "Nr. 1 unter den Direktvertriebsmarken für Hautpflege und dekorative Kosmetik weltweit"4 gekürt.

ÜBER MARY KAY

Seit mehr als 60 Jahren befähigt Mary Kay Generationen von Frauen auf der ganzen Welt, gemeinsam Schönheit zu entdecken, eine sinnvolle Zukunft aufzubauen und eine Gemeinschaft von Frauen zu finden, die sich gegenseitig wertschätzen. Das 1963 von Mary Kay Ash gegründete globale Kosmetikunternehmen verbindet Frauen in 40 Märkten durch innovative Hautpflege-, Farbkosmetik-, Duft- und Wellnessprodukte. Mary Kay setzt seine Ziele in die Tat um, indem es Initiativen zur Unterstützung von Frauen und Familien vorantreibt, in wissenschaftliche Innovationen investiert und auf eine nachhaltigere Zukunft hinarbeitet. Im Kern hat sich Mary Kay der Bereicherung des Lebens von Frauen und der Schaffung von Möglichkeiten verschrieben, damit Frauen gemeinsam erfolgreich sein können. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

____________________________________ 1 Polydeoxyribonukleotid (PDRN) ist eine Mischung aus gereinigten DNA-Fragmenten des Lachses. 2 Alan Schwarz (17. März 2026). Forbes Best Brands For Social Impact 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/ 3 Alan Schwarz (14. Oktober 2025). Forbes Best Customer Service 2026. https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/ 4 "Quelle: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care, Ausgabe 2026, Umsatz nach UVP, Daten von 2025"

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