Bei Schneider Electric geht es jetzt richtig rund. Der französische Automatisierungskonzern übernimmt ein Unternehmen nach dem anderen. Nun ist es offiziell: Die Übernahme des US-amerikanischen Softwareunternehmens PTC steht unmittelbar bevor. Mit einem Deal-Volumen von über 22 Milliarden US$ bahnt sich hier eine der größten Übernahmen in der Geschichte der Industrie-Softwarebranche an, die Schneider allerdings um -10% abwärts statt aufwärts schickte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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