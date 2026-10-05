Das "Selfie-First"-Onboarding macht unnötige Ausweisscans für vertrauenswürdige Nutzer überflüssig und stützt sich auf den globalen Jumio Identity Graph, ein auf Einwilligung basierendes Datenschutzkonzept sowie Compliance in Echtzeit

Jumio, der führende Anbieter von KI-gestützter Identitätsintelligenz, gab heute die Ausweitung seiner Lösung für wiederverwendbare Identitäten, selfie.DONE, auf Europa, den Nahen Osten und Afrika bekannt. Diese Einführung markiert die letzte Phase der Einführung von selfie.DONE durch Jumio, nachdem das Produkt bereits erfolgreich in Lateinamerika, Nordamerika und Asien-Pazifik eingeführt wurde damit steht eine echte wiederverwendbare Identität weltweit überall dort zur Verfügung, wo Jumio tätig ist.

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In regulierten EMEA-Märkten stehen Unternehmen vor der doppelten Herausforderung, Reibungsverluste beim Onboarding zu beseitigen und gleichzeitig strenge Datenschutzstandards und regulatorische Rahmenbedingungen einzuhalten, darunter die DSGVO, PSD2, AMLD und andere sich weiterentwickelnde regulatorische Compliance-Anforderungen. selfie.DONE begegnet dieser Herausforderung mit einer datenschutzorientierten, einwilligungsbasierten Architektur. Anstatt registrierte Nutzer zu wiederholten Scans von Ausweisdokumenten zu zwingen, schafft "selfie.DONE" eine "Selfie-First"-Schnellspur, die vertrauenswürdige, registrierte Identitäten sofort verifiziert, während die erforderlichen Compliance-Prüfungen im Hintergrund in Echtzeit durchgeführt werden.

Im Gegensatz zu geschlossenen Identitäts-Wallets oder Identitätsnetzwerken, die auf verbundene Unternehmen beschränkt sind, basiert Jumios Ansatz für wiederverwendbare Identitäten auf seinem proprietären, globalen, zustimmungsbasierten Identitätsgraphen mit über 75 Millionen legitimen und betrügerischen Identitäten, der täglich um etwa 85.000 Identitäten wächst. Jede Entscheidung zur Wiederverwendung basiert auf der Zustimmung des Endnutzers und einer erneuten Überprüfung in Echtzeit dabei werden neue biometrische Abgleiche und Risikoanalysen durchgeführt, anstatt sich auf zwischengespeicherte, statische Ergebnisse zu verlassen.

"Die Einführung von selfie.DONE in der EMEA-Region vervollständigt die weltweite Einführung unserer Lösung für wiederverwendbare Identitäten und führt die Branche weg von statischen, punktuellen Überprüfungen hin zu kontinuierlicher, vernetzter und kontextbezogener Identitätsintelligenz auf globaler Ebene", sagte Bala Kumar, Präsident und CPTO bei Jumio. "In Märkten, in denen die behördliche Aufsicht und die Erwartungen der Nutzer an reibungslose digitale Erlebnisse gleichermaßen hoch sind, beweist selfie.DONE, dass Konversion und Compliance kein Zielkonflikt sind. Indem wir die ausdrückliche Einwilligung der Nutzer und den Datenschutz in den Mittelpunkt unseres globalen Identitätsgraphen stellen, ermöglichen wir es Unternehmen, vertrauenswürdige Nutzer sofort zu erkennen und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Datenschutzstandards zu gewährleisten."

Einsätze haben die erheblichen betrieblichen und wirtschaftlichen Auswirkungen von selfie.DONE gezeigt: Die Abschlussraten bei der Verifizierung stiegen um bis zu 20 %, und bis zu 60 der wiederkehrenden, vertrauenswürdigen Nutzer konnten die Verifizierung ohne Dokumente abschließen.

selfie.DONE dient nicht nur als wichtiger operativer Hebel für Glücksspielanbieter auf dem SBC Summit in Lissabon, die die Registrierung und erneute Verifizierung von Spielern optimieren möchten, sondern lässt sich gleichermaßen in digitalen Branchen mit hohen Vertrauensanforderungen einsetzen, darunter Finanzdienstleistungen, Fintech, Kryptowährungen, Marktplätze und Mobilität.

Schauen Sie diese Woche am Stand E116 des SBC Summit vorbei, um mehr über selfie.DONE zu erfahren, oder besuchen Sie www.jumio.com für weitere Informationen oder um eine Demo anzufordern.

Über Jumio

Jumio hilft Unternehmen dabei, ihre Kunden online kennenzulernen und ihnen zu vertrauen. Von der Kontoeröffnung bis zur laufenden Überwachung bietet die Jumio-Plattform KI-gestützte Identitätsintelligenz, die auf biometrischer Authentifizierung, Automatisierung und datengestützten Erkenntnissen basiert, um Vertrauen präzise aufzubauen, aufrechtzuerhalten und zu bekräftigen.

Durch den Einsatz leistungsstarker automatisierter Technologien wie biometrischer Überprüfung, KI/maschinellem Lernen, Lebendigkeitserkennung und No-Code-Orchestrierung mit Hunderten von Datenquellen hilft Jumio dabei, Betrug und Finanzkriminalität zu bekämpfen, Kunden schneller zu gewinnen und gesetzliche Vorschriften wie KYC und AML einzuhalten. Jumio hat bereits mehr als 1 Milliarde Transaktionen aus Echtzeit-Web- und Mobiltransaktionen in über 200 Ländern und Gebieten verarbeitet.

Jumio hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, ist weltweit tätig und unterhält Niederlassungen und Vertretungen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Das Unternehmen wurde bereits mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet. Jumio wird von Centana Growth Partners, Great Hill Partners und Millennium Technology Value Partners unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jumio.com.

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