New York - Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start schließlich doch recht deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York war der Dow bei 51.268 Punkten zwar nur 0,2 Prozent im Plus, der breiter aufgestellte S&P 500 legte aber 0,7 Prozent zu und näherte sich wieder seinem Allzeithoch - am Ende waren 7.774 Punkte das Resultat.



Angetrieben wurden die Aktienmärkte vor allem von Tech-Werten, der Nasdaq-100 legte sogar um 0,9 Prozent zu auf 31.076 Punkte und erreichte zwischenzeitlich bei 31.117 Punkten sogar seinen höchsten Indexstand aller Zeiten.



Ungewöhnlicher Optimismus ließ dabei im Handelsverlauf lange die hohen Ölpreise und Anleiherenditen vergessen - und zumindest bei den Energiepreisen ging die Wette am Ende des Tages auch schon auf: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 100,20 US-Dollar, das waren 202 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1219 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8913 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.139 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 118,61 Euro pro Gramm.





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