Die Organisation, die hinter dem "Government AI Readiness Index" steht, schlägt einen "City AI Readiness Index" vor, der auf einer neuen Studie über Abu Dhabi basiert

Städte integrieren künstliche Intelligenz in öffentliche Dienstleistungen und Abläufe, ohne dass es einen gemeinsamen Rahmen gibt, um zu messen oder zu vergleichen, inwieweit sie darauf vorbereitet sind, dies sicher, effektiv und verantwortungsvoll zu tun.

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Cover of Oxford Insights' latest report on City AI Readiness. (Graphic: AETOSWire)

Bestehende globale Indizes vergleichen Länder hinsichtlich Gesetzgebung, Investitionen und Forschungsergebnissen, doch die KI-Bemühungen auf städtischer Ebene jener Verwaltungsebene, auf der die Technologie das tägliche Leben am unmittelbarsten prägt werden nicht systematisch erfasst.

Um diese Lücke zu schließen, untersuchten Forscher von Oxford Insights die KI-Bereitschaft in sechs Städten. Sie stellten fest, dass alle Städte dieselben Kernprioritäten teilen von Governance und Finanzierung bis hin zu Fachkräften und Infrastruktur -, jedoch unterschiedliche Wege zur KI-Bereitschaft einschlagen, die sowohl von strukturellen Gegebenheiten als auch von bewussten strategischen Entscheidungen geprägt sind.

Die Ergebnisse stützen sich auf eine eingehende Studie über Abu Dhabi, wo die Forscher beobachten konnten, wie die KI-Bereitschaft auf städtischer Ebene aktiv aufgebaut und nicht nur geplant wurde.

Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wurde neben fünf weiteren internationalen Städten in Betracht gezogen: Seoul, London, Montreal, Helsinki und Tallinn.

Ein heute veröffentlichter Bericht legt die Grundlagen für einen vorgeschlagenen "City AI Readiness Index" dar, der Stadtverwaltungen einen vergleichbaren Bezugspunkt an die Hand gibt, wie ihn nationale Regierungen bereits seit 2017 nutzen und der Bürgern und Einwohnern ein klareres Bild davon vermittelt, wie gut ihre Stadt vorbereitet ist.

"In den Städten haben die meisten Menschen mit Behörden zu tun, doch bislang gab es keinen einheitlichen Maßstab, um zu beurteilen, inwieweit diese für KI gerüstet sind", sagte Richard Stirling, CEO von Oxford Insights. "Unser Rahmenkonzept wird den Verantwortlichen in den Städten diese Informationen liefern, und Abu Dhabi war der richtige Ort, um es zu testen. Dort sind alle Ebenen des KI-Stacks vereint von Rechenleistung und Energie über Modelle und Kapital bis hin zur Regierung als großangelegter Nutzer. Die Anwendung des Rahmenkonzepts auf andere Städte zeigt dann, welche unterschiedlichen Wege diese einschlagen und worauf sich jede einzelne stützt."

City AI Readiness: A Deep Dive into Abu Dhabi and the Global Landscape wurde in Zusammenarbeit mit der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence und der Khalifa University erstellt.

Der Bericht stellt fest, dass es kein einheitliches Modell für die KI-Bereitschaft gibt, und identifiziert Bereiche, die im Zuge der zunehmenden Verbreitung weiterhin Beachtung erfordern, darunter Rechen- und Energiebedarf, Fachkräfte, Governance und Ausfallsicherheit.

Die Forscher nutzten ein auf sechs Säulen basierendes Rahmenkonzept zum Verständnis der KI-Bereitschaft und identifizierten vier Stadtarchetypen, die Führungskräften dabei helfen können, Stärken, Defizite und Prioritäten für die zukünftige Entwicklung zu bewerten.

Dabei handelt es sich um infrastrukturorientierte "Plattformstädte", forschungsgetriebene "kognitive Städte", dienstleistungsorientierte "Dienstleistungsstädte" sowie "strategische Städte", in denen KI im Mittelpunkt der staatlichen und wirtschaftlichen Planung steht.

Abu Dhabi wurde neben Seoul als strategische Stadt ausgewiesen.

Im Januar 2025 startete die Regierung eine dreijährige Strategie, um sich zur weltweit ersten "AI-nativen" Regierung zu wandeln.

TAMM, ihre auf agentischer KI basierende Plattform für öffentliche Dienstleistungen, die von 4,7 Millionen Menschen genutzt wird, bearbeitet mittlerweile 96 Prozent der Anfragen autonom mithilfe von KI.

Oxford Insights plant, den Index in 15 bis 20 Städten pilotweise einzuführen.

Über Oxford Insights

Seit 2017 erstellt Oxford Insights den "Government AI Readiness Index" den ersten globalen KI-Index, der sich speziell auf die Rolle der Regierung konzentriert. Der Index dient Ländern auf der ganzen Welt als Maßstab, findet Eingang in zahlreiche nationale KI-Strategien und fließt in die politische Entscheidungsfindung auf höchster Ebene ein. Oxford Insights ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die KI-Bereitschaft von Regierungen und die digitale Transformation spezialisiert hat.

Hinweise für die Redaktion

Titel des Berichts: City AI Readiness: A Deep Dive into Abu Dhabi and the Global Landscape

Der vollständige Bericht ist abrufbar unter: https://oxfordinsights.com/city-ai-readiness-ad/

Erscheinungsdatum: 6. Oktober 2026

Quelle: AETOSWire

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