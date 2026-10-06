Um die Abhängigkeit von Rüstungsimporten zu verringern, treibt Kanadas Regierung unter Premierminister Carney den Aufbau einer eigenen Drohnenindustrie voran und setzt dabei künftig vorrangig auf heimische Anbieter statt auf Lieferungen aus den USA. Diese Neuausrichtung zwingt heimische Hersteller zum Handeln: Es geht für zivile und militärische Auftragnehmer nun darum, wer die geplante Serienfertigung verlässlich skalieren kann. Wir stellen die Entwicklung und ihre Protagonisten vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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