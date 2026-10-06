Airbus setzt auf 53 Prozent Verbundwerkstoffe: Warum First Graphene die nächste Leichtbau-Stufe anpeilt

Anzeige / Werbung

Moderne Flugzeuge verdanken ihre Leistungsfähigkeit längst nicht allein den Triebwerken. Auch die Materialien entscheiden darüber, wie schwer eine Maschine ist und welchen Wartungsaufwand sie verursacht. Beim A350 setzt Airbus (ISIN: NL0000235190) nach eigenen Angaben auf 53 Prozent Verbundwerkstoffe. Der hohe Anteil zeigt: Leistungsfähiger Leichtbau ist bereits ein zentraler Bestandteil der Luftfahrt.

Für Anleger stellt sich damit eine weiterführende Frage: Welche Technologien können diese etablierten Werkstoffe nochmals verbessern? Genau hier setzt First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) an. Das australische Unternehmen hat am 5. Oktober 2026 eine dreijährige Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung mit dem türkischen Hersteller Aeropreg bekannt gegeben.

Die nächste Herausforderung liegt im Material

Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffe verbinden Fasern mit einer Kunststoffmatrix. Bei sogenannten Prepregs sind die Fasern bereits mit einem teilweise ausgehärteten Harz vorimprägniert. Solche Materialien werden unter anderem für anspruchsvolle Bauteile in Luftfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie und Sport eingesetzt.

Die wirtschaftliche Herausforderung besteht darin, zusätzliche Leistungsfähigkeit mit zuverlässiger Verarbeitung zu verbinden. Eine Verbesserung muss sich unter reproduzierbaren Produktionsbedingungen bewähren. Erst dann entsteht aus einem technischen Ansatz ein industriell einsetzbares Produkt.

First Graphene will deshalb sein Graphenprodukt PureGRAPH mithilfe eigener Epoxidharz-Konzentrate in Aeropregs bestehende Fertigung integrieren. Ziel ist ein mit Graphen verbessertes Kohlenstofffaser-Prepreg.

Der Airbus A350 verdeutlicht die industrielle Bedeutung der Werkstoffklasse. Eine Lieferbeziehung zwischen Airbus und First Graphene wird durch die neue Vereinbarung allerdings nicht belegt.

Vom Entwicklungsprojekt zur möglichen Vermarktung

Der erste Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf einer kontrollierten und wiederholbaren Graphenbeladung im Prepreg. Anschließend sollen Festigkeit, Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und Herstellbarkeit des Materials überprüft werden.

Damit adressiert die Vereinbarung einen entscheidenden Übergang: First Graphenes bisherige Entwicklungsarbeit soll innerhalb eines vorhandenen Herstellungsprozesses validiert werden. Nach Unternehmensangaben baut das Programm auf positiven Ergebnissen aus Kundenprojekten und öffentlich geförderter Forschung auf.

Bei erfolgreichen Versuchen wollen die Partner das Material zur Markteinführung weiterentwickeln. Dafür sollen Aeropregs bestehende Vertriebskanäle in Luftfahrt, Automobilindustrie, Marine und Sport genutzt werden.

Für First Graphene liegt der mögliche Vorteil darin, Materialwissen mit Fertigung und Marktzugang zu verbinden. Umsatzhöhe, Abnahmemengen oder ein verbindlicher Termin für den Verkaufsstart werden in der Mitteilung jedoch nicht genannt.

Ein Partner mit Luftfahrtbezug

Aeropreg produziert unterschiedliche Prepreg-Materialien und verfügt über eigene Kompetenzen in Harzentwicklung sowie chemischen, physikalischen, thermischen und mechanischen Prüfungen.

Nach den in der Mitteilung wiedergegebenen Angaben arbeitet die Prepreg-Produktion unter einer AS9100-Zertifizierung für das Qualitätsmanagement in der Luftfahrt. Zudem wurde die Muttergesellschaft Spinteks im Juni 2026 für die Verbundwerkstofffertigung in die Liste zugelassener Lieferanten von Turkish Aerospace aufgenommen.

Diese Voraussetzungen machen Aeropreg zu einem nachvollziehbaren Entwicklungspartner. Sie ersetzen allerdings weder die Validierung des neuen Graphenmaterials noch eine erforderliche Freigabe für konkrete Anwendungen.

Die Zusammenarbeit ergänzt außerdem First Graphenes stärkere Ausrichtung auf Nordamerika. Nach Unternehmensangaben hat die jüngste Übernahme von MITO Materials die eigenen Verbundwerkstofftechnologien und Kundenbeziehungen dort erweitert.

Fazit

Der hohe Verbundwerkstoffanteil des Airbus A350 zeigt, warum Materialinnovationen für die Luftfahrt wirtschaftlich relevant sind. Leichtbau gehört bereits zur industriellen Realität. Die nächste Aufgabe besteht darin, bestehende Werkstoffe leistungsfähiger zu machen und Verbesserungen zuverlässig in die Fertigung zu übertragen.

First Graphene positioniert sich mit Aeropreg genau an dieser Schnittstelle. Die dreijährige Vereinbarung verbindet die eigene Graphentechnologie mit einem Hersteller, der Harzentwicklung, Prüfkompetenz und bestehende Vertriebskanäle einbringt. Das schafft einen konkreteren Weg zur möglichen Vermarktung.

Noch befindet sich das gemeinsame Produkt jedoch in der Entwicklung. Entscheidend sind reproduzierbare Herstellung, belastbare Leistungsdaten und anschließend die wirtschaftliche Akzeptanz bei Kunden. Für anspruchsvolle Luftfahrtanwendungen kommen entsprechende Qualifizierungsanforderungen hinzu. Eine Verbindung zu Airbus bleibt thematisch; ein Liefervertrag ist nicht Gegenstand der Meldung.

Anleger sollten deshalb auf Versuchsergebnisse, konkrete Produktfreigaben und erste kommerzielle Bestellungen achten. Der nächste Werttreiber wäre der Nachweis, dass sich die Materialidee in ein verlässlich herstellbares und nachgefragtes Produkt übersetzen lässt.

Quellen:

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/01a821b3-749.pdf

https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/passenger-aircraft/a350-family

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Airbus setzt auf 53 Prozent Verbundwerkstoffe: Warum First Graphene die nächste Leichtbau-Stufe anpeilt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: NL0000235190,AU000000FGR3