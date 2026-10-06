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Pressemitteilung // 6. Oktober 2026
Formycon optimiert Biosimilar-Entwicklung mit KI-gestützten Technologien: Digitale Lösungen steigern die Entwicklungseffizienz im Rahmen der FYB4GROWTH-Strategie
Planegg-Martinsried, 6. Oktober 2026 - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard; "Formycon") steigert durch den gezielten Einsatz digitaler Technologien die Effizienz und Skalierbarkeit ihrer Biosimilar-Entwicklung. Entsprechend seiner FYB4GROWTH-Strategie integriert das Unternehmen künstliche Intelligenz (KI) und weitere innovative digitale Lösungen in zentrale Entwicklungsprozesse, um operative Abläufe weiter zu optimieren und eine nachhaltige Wertschöpfung zu fördern.
Ein konkretes Beispiel ist die Einführung von PhlexTMF Enterprise, einer Lösung für elektronische Trial Master Files (eTMF) von Phlexglobal mit KI-gestützten Funktionen. Trial Master Files sind ein wesentlicher Bestandteil der klinischen Entwicklung: Sie dokumentieren auf mehreren Tausend Seiten die Planung, Durchführung und Überwachung klinischer Studien und müssen höchsten regulatorischen Anforderungen entsprechen. Formycon führt PhlexTMF als zentrale Plattform für laufende und künftige klinische Entwicklungsaktivitäten ein und überführt gleichzeitig bestehende Trial Master Files aus bisherigen Systemen auf die neue Plattform.
Dr. Andreas Seidl, Chief Scientific Officer der Formycon AG, kommentierte: "Lean Development ist ein zentraler Faktor unserer FYB4GROWTH-Strategie: Wir verbinden wissenschaftliche Exzellenz und Innovation mit finanzieller Disziplin, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit unserer Entwicklungsprogramme zu steigern. PhlexTMF zeigt, wie wir neue Technologien einsetzen, um Prozesse zu optimieren und operative Abläufe weiterzuentwickeln. Basierend auf unserer internen Bewertung erwarten wir, dass die Einführung des neuen Systems zu Effizienzverbesserungen von rund 20 Prozent beitragen wird. Darüber hinaus unterstützt das System unsere Prozesse zur Einhaltung hoher Standards in Bezug auf Qualität, Datenintegrität und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften. Dadurch schaffen wir zusätzlichen Spielraum für Wertschöpfung und nachhaltiges Wachstum."
Neben der Einführung von PhlexTMF hat Formycon auch in der technischen und regulatorischen Entwicklung Möglichkeiten für Lean Development identifiziert. Ergänzend zu maßgeschneiderten Datenbanksystemen und dem Einsatz flexibler Apps zur Verwaltung und Auswertung von Daten kann künstliche Intelligenz auch in diesen Bereichen zeitaufwendige Prozesse deutlich beschleunigen. Konkret hat das Unternehmen eine KI-gestützte Software zur Analyse von Herstellungsprozessdaten eingeführt, die darauf ausgelegt ist, die Zusammenarbeit mit Auftragsherstellern zu optimieren und zu beschleunigen sowie Strukturvorhersagen zur Unterstützung der Bewertung kritischer Qualitätsmerkmale zu liefern.
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Über Formycon:
Die Aktie der Formycon AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel FYB, ISIN DE000A1EWVY8, WKN A1EWVY). Weitere Informationen unter www.formycon.com.
Über FYB4GROWTH:
Über Biosimilars:
Über Phlexglobal:
Phlexglobal ist ein spezialisierter Dienstleister im Bereich Trial Master File (TMF) und unterstützt Unternehmen der Life-Sciences-Branche dabei, ihre Qualitätsstandards zu verbessern, Risiken zu minimieren und durch fachkundige Dienstleistungen, maßgeschneiderte Technologien und KI-gestützte Innovationen stets für regulatorische Inspektionen gerüstet zu sein. Phlexglobal verbindet fundiertes TMF-Fachwissen mit "Trusted Clinical Intelligence", um Unternehmen dabei zu helfen, über den gesamten Lebenszyklus klinischer Studien hinweg effizienter und sicherer zu arbeiten.
Kontakt:
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Elena Straßner, Investor Relations, +49 89 864667-485
Jörg Allgäuer, Investor Relations & Corporate Communications, +49 89 864667-107
E-Mail: ir@formycon.com
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