DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 6. Oktober 2026

*** 08:00 DE/Auftragseingang August PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August *** 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli *** 08:45 FR/Industrieproduktion August PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +0,3% ggVm zuvor: -0,6% gg Vm 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik *** 13:40 AT/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 17th FMA Supervisory Conference (15:00 Elderson) *** 14:30 US/Handelsbilanz August PROGNOSE: -102,10 Mrd USD zuvor: -88,58 Mrd USD *** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an MNI-Videokonferenz - CN/Börsenfeiertag: China

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

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October 06, 2026 00:26 ET (04:26 GMT)

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