Dassault Aviation, Parker Hannifin und FACC: Warum ein Steuerbefehl Software, Aktuator und Leichtbauteil braucht

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Wenn ein Pilot einen Steuerbefehl gibt, bewegt er moderne Flugzeugruder häufig nicht mehr über eine direkte mechanische Verbindung. Zwischen Eingabe und tatsächlicher Bewegung liegen digitale Steuerlogik, elektrische oder hydraulische Aktuatoren und schließlich eine aerodynamische Fläche. Erst das Zusammenspiel dieser Ebenen lässt ein Flugzeug rollen, steigen, sinken oder seine Richtung ändern.

Dassault Aviation, Parker Hannifin und FACC stehen beispielhaft für diese drei unterschiedlichen Teile der Kette. Die Unternehmen sind damit nicht als offengelegte Lieferkette für ein gemeinsames Programm zu verstehen. Ihre Technologien zeigen vielmehr, wie viel Industrie hinter einer scheinbar simplen Bewegung eines Ruders steckt.

Bei Dassault beginnt der Steuerbefehl digital

Die Dassault Aviation S.A. (ISIN: FR0014004L86) gehört zu den Pionieren digitaler Flugsteuerung bei Business Jets. Bereits 2007 führte der französische Hersteller beim Falcon 7X eine vollständige Fly-by-Wire-Steuerung in diesem Marktsegment ein. Beim neuen Falcon 10X kommt inzwischen die nächste Generation des Systems zum Einsatz.

Das Digital Flight Control System des 10X bindet auch sekundäre Steuerflächen wie Landeklappen, Vorflügel und Spoiler ein. Selbst die sogenannte Smart Throttle ist mit Funktionen der Flugsteuerung verbunden. Software übersetzt den Wunsch des Piloten damit in genau definierte Steuerbefehle und kann zugleich Schutzfunktionen übernehmen. Doch Software allein bewegt noch kein Ruder.

Parker Hannifin setzt den digitalen Befehl in Bewegung um

An dieser Stelle kommen Aktuatoren ins Spiel. Die Parker-Hannifin Corporation (ISIN: US7010941042) entwickelt unter anderem Flugsteuerungssysteme und die dazugehörigen Antriebe. Das Portfolio umfasst Systeme für Querruder, Seiten- und Höhenruder, Spoiler, Landeklappen und horizontale Stabilisatoren.

Je nach Anwendung können diese Aktuatoren hydraulisch, elektrohydraulisch oder elektromechanisch arbeiten. Ihre Aufgabe ist grundsätzlich dieselbe: Aus einem elektronischen Steuerbefehl muss eine exakt definierte mechanische Bewegung entstehen.

Ein eindrucksvolles Beispiel liefert ein von Parker entwickeltes Fly-by-Wire-Aktuationssystem. Zu dessen Komponenten gehören Aktuatoren für Querruder, Seitenruder, Spoiler und Höhenruder sowie die Steuerung des horizontalen Stabilisators. Die bewegte Fläche selbst ist damit jedoch noch immer nicht hergestellt.

FACC baut den Teil, der tatsächlich im Luftstrom steht

Hier kommt die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ins Spiel. Ihr Aerostructures-Portfolio umfasst genau jene beweglichen Leichtbaukomponenten, die aerodynamische Kräfte verändern: Querruder, Spoiler, Höhenruder und Seitenruder gehören ebenso dazu wie Landeklappen und weitere Flügelstrukturen.

Die Wirkungsweise ist unmittelbar. Querruder bewegen sich an beiden Tragflächen entgegengesetzt und verändern dadurch den Auftrieb auf jeder Seite. Das Flugzeug rollt um seine Längsachse. Das Höhenruder verändert die Nickbewegung, das Seitenruder die Bewegung um die Hochachse. Spoiler können Auftrieb abbauen und gleichzeitig den Widerstand erhöhen.

Gerade bei diesen Bauteilen spielt Gewicht eine wichtige Rolle. Die Flächen befinden sich weit entfernt vom Schwerpunkt und müssen zugleich aerodynamischen Belastungen standhalten. FACC setzt deshalb auf Leichtbaustrukturen aus Verbundwerkstoffen.

120 Mio. Euro für mehr Steuerflächen-Kapazität

Wie wichtig dieser Produktbereich für FACC ist, zeigt die derzeit größte Einzelinvestition des Unternehmens in Österreich. In St. Martin im Innkreis entsteht auf 20.000 Quadratmetern ein neues Hightech-Werk für großflächige Strukturbauteile. FACC investiert rund 120 Mio. Euro und will die bestehende Aerostructures-Kapazität am Standort verdoppeln. Bis zu 300 zusätzliche Arbeitsplätze sollen entstehen.

FACC nennt große Steuerflächen ausdrücklich als Anwendungen für die neuen Kapazitäten. Zusätzlich entsteht ein Forschungsbereich, in dem neue Fertigungsverfahren für künftige Strukturbauteile entwickelt werden sollen.

Das Unternehmen investiert damit nicht in ein abstraktes Zukunftsfeld, sondern in eines seiner klassischen Kernprodukte.

Vom Finger des Piloten bis in den Luftstrom

Dassault zeigt die digitale Ebene der modernen Flugsteuerung. Parker Hannifin entwickelt die Systeme, die daraus mechanische Bewegung erzeugen. FACC fertigt jene Leichtbauteile, die anschließend tatsächlich den Luftstrom verändern. Erst gemeinsam erklären diese Ebenen, was bei einem Steuerbefehl geschieht.

Aus wenigen Zentimetern Bewegung am Sidestick werden digitale Berechnungen, präzise Aktuatorbewegungen und schließlich aerodynamische Kräfte an einer mehrere Meter großen Struktur.

Das Querruder oder Höhenruder wirkt von außen simpel. Seine Bewegung ist das sichtbare Ende einer erstaunlich komplexen technischen Kette.

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Quellen



Dassault Aviation - Falcon 10X Flight Controls

https://www.dassault-aviation.com/en/group/press/press-kits/dassault-aviation-unveils-the-falcon-10x-new-top-of-the-line-falcon/

Parker Hannifin - Flight Control Systems

https://www.parker.com/

FACC - Aerostructures

https://www.facc.com/de/was-wir-tun/aerostructures/

FACC - neues Hightech-Werk in Oberösterreich

https://www.facc.com/de/news/facc-errichtet-neues-hightech-werk-am-standort-oberoesterreich/

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