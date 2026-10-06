ShenZhen, China (ots) -Da Fotos, Videos, Arbeitsdateien und KI-bezogene Daten kontinuierlich wachsen, steigen auch die Anforderungen der Nutzer an Speicherkapazität, Leistung und Datensicherung. In diesem Herbst startet TerraMaster offiziell seine Storage Upgrade Season und bietet auf ausgewählte NAS-, DAS- und SSD-Produkte bis zu 30 % Rabatt. Damit erhalten Privatanwender, Content Creator und professionelle Nutzer mehr Möglichkeiten, ihren Speicher aufzurüsten und sich auf wachsende Datenmengen vorzubereiten.Prime Deal Days: Zeit für ein Speicher-UpgradeAls wichtiger Bestandteil der TerraMaster Storage Upgrade Season finden die Amazon Prime Big Deal Days vom 6. bis 7. Oktober 2026 statt. Während des Aktionszeitraums bietet TerraMaster auf ausgewählten Amazon-Marktplätzen zeitlich begrenzte Angebote für verschiedene Speicherprodukte. Auf ausgewählte Produkte gibt es bis zu 30 % Rabatt.Ob für den privaten Einsatz, die Erstellung von Inhalten oder professionelle Workflows: Nutzer können die Speicherlösung wählen, die am besten zu ihren Anforderungen passt:- NAS: Speicherkapazität erweitern und Fotos, Videos sowie wichtige Dateien zentral verwalten.- DAS: Den Speicher von PCs und Macs schnell erweitern und eine praktische Lösung für Backups und die Speicherung großer Dateien nutzen.- SSD NAS/DAS: Die Datenübertragungsleistung mit Hochgeschwindigkeitsspeicher für anspruchsvolle Workflows steigern.- KI-NAS: Mit TOS 7 als flexible Speicherbasis für KI-Anwendungen und Daten-Workflows der nächsten Generation.Speicher aufrüsten. Die Zukunft vorantreiben.Von der Erweiterung der Speicherkapazität und der Verbesserung der Leistung bis hin zur Optimierung von Datensicherungen und der Erkundung KI-gestützter Workflows wird Speicher zunehmend zu einer wichtigen Grundlage für das digitale Leben und moderne Arbeitsabläufe.Mit der Storage Upgrade Season möchte TerraMaster Nutzern den Speicher-Upgrade erleichtern und sie dabei unterstützen, sich auf wachsende Sammlungen von Fotos, Videos, kreativen Projekten, Backups und zukünftigen Datenanforderungen vorzubereiten.Weitere Informationen zur Aktion finden Sie auf der offiziellen TerraMaster-Website und bei den teilnehmenden Vertriebskanälen.TerraMaster Storage-Upgrade-Saison: (https://www.terra-master.com/de-de/pages/deal)Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficialX: https://www.x.com/TerraMastersLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-masterYouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_officialAuch über weitere offizielle Vertriebskanäle erhältlich:Offizieller Store, (https://www.terra-master.com/de-de/pages/deal) Amazon DE (https://www.amazon.de/stores/page/C3287F69-E34A-4DA8-985C-4C820C1542D1)Über TerraMasterTerraMaster ist auf NAS-, DAS-, SSD- und zugehörige Softwarelösungen spezialisiert und bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte für Datenspeicherung und -verwaltung für Privatanwender, Content Creator, professionelle Nutzer und Unternehmen.Pressekontakt:marketing2@terra-master.comAmber HuangOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6365422