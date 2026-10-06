ShenZhen, China (ots) -
Da Fotos, Videos, Arbeitsdateien und KI-bezogene Daten kontinuierlich wachsen, steigen auch die Anforderungen der Nutzer an Speicherkapazität, Leistung und Datensicherung. In diesem Herbst startet TerraMaster offiziell seine Storage Upgrade Season und bietet auf ausgewählte NAS-, DAS- und SSD-Produkte bis zu 30 % Rabatt. Damit erhalten Privatanwender, Content Creator und professionelle Nutzer mehr Möglichkeiten, ihren Speicher aufzurüsten und sich auf wachsende Datenmengen vorzubereiten.
Prime Deal Days: Zeit für ein Speicher-Upgrade
Als wichtiger Bestandteil der TerraMaster Storage Upgrade Season finden die Amazon Prime Big Deal Days vom 6. bis 7. Oktober 2026 statt. Während des Aktionszeitraums bietet TerraMaster auf ausgewählten Amazon-Marktplätzen zeitlich begrenzte Angebote für verschiedene Speicherprodukte. Auf ausgewählte Produkte gibt es bis zu 30 % Rabatt.
Ob für den privaten Einsatz, die Erstellung von Inhalten oder professionelle Workflows: Nutzer können die Speicherlösung wählen, die am besten zu ihren Anforderungen passt:
- NAS: Speicherkapazität erweitern und Fotos, Videos sowie wichtige Dateien zentral verwalten.
- DAS: Den Speicher von PCs und Macs schnell erweitern und eine praktische Lösung für Backups und die Speicherung großer Dateien nutzen.
- SSD NAS/DAS: Die Datenübertragungsleistung mit Hochgeschwindigkeitsspeicher für anspruchsvolle Workflows steigern.
- KI-NAS: Mit TOS 7 als flexible Speicherbasis für KI-Anwendungen und Daten-Workflows der nächsten Generation.
Speicher aufrüsten. Die Zukunft vorantreiben.
Von der Erweiterung der Speicherkapazität und der Verbesserung der Leistung bis hin zur Optimierung von Datensicherungen und der Erkundung KI-gestützter Workflows wird Speicher zunehmend zu einer wichtigen Grundlage für das digitale Leben und moderne Arbeitsabläufe.
Mit der Storage Upgrade Season möchte TerraMaster Nutzern den Speicher-Upgrade erleichtern und sie dabei unterstützen, sich auf wachsende Sammlungen von Fotos, Videos, kreativen Projekten, Backups und zukünftigen Datenanforderungen vorzubereiten.
Weitere Informationen zur Aktion finden Sie auf der offiziellen TerraMaster-Website und bei den teilnehmenden Vertriebskanälen.
TerraMaster Storage-Upgrade-Saison: (https://www.terra-master.com/de-de/pages/deal)
Folgen Sie TerraMaster in den sozialen Medien:
Facebook: https://www.facebook.com/TerraMasterofficial
X: https://www.x.com/TerraMasters
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terra-master
YouTube: https://www.youtube.com/@TerraMasterGlobal/
TikTok: https://www.tiktok.com/@TerraMaster_official
Auch über weitere offizielle Vertriebskanäle erhältlich:
Offizieller Store, (https://www.terra-master.com/de-de/pages/deal) Amazon DE (https://www.amazon.de/stores/page/C3287F69-E34A-4DA8-985C-4C820C1542D1)
Über TerraMaster
TerraMaster ist auf NAS-, DAS-, SSD- und zugehörige Softwarelösungen spezialisiert und bietet zuverlässige und leistungsstarke Produkte für Datenspeicherung und -verwaltung für Privatanwender, Content Creator, professionelle Nutzer und Unternehmen.
Pressekontakt:
marketing2@terra-master.com
Amber Huang
Original-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6365422
Da Fotos, Videos, Arbeitsdateien und KI-bezogene Daten kontinuierlich wachsen, steigen auch die Anforderungen der Nutzer an Speicherkapazität, Leistung und Datensicherung. In diesem Herbst startet TerraMaster offiziell seine Storage Upgrade Season und bietet auf ausgewählte NAS-, DAS- und SSD-Produkte bis zu 30 % Rabatt. Damit erhalten Privatanwender, Content Creator und professionelle Nutzer mehr Möglichkeiten, ihren Speicher aufzurüsten und sich auf wachsende Datenmengen vorzubereiten.
Prime Deal Days: Zeit für ein Speicher-Upgrade
Als wichtiger Bestandteil der TerraMaster Storage Upgrade Season finden die Amazon Prime Big Deal Days vom 6. bis 7. Oktober 2026 statt. Während des Aktionszeitraums bietet TerraMaster auf ausgewählten Amazon-Marktplätzen zeitlich begrenzte Angebote für verschiedene Speicherprodukte. Auf ausgewählte Produkte gibt es bis zu 30 % Rabatt.
Ob für den privaten Einsatz, die Erstellung von Inhalten oder professionelle Workflows: Nutzer können die Speicherlösung wählen, die am besten zu ihren Anforderungen passt:
- NAS: Speicherkapazität erweitern und Fotos, Videos sowie wichtige Dateien zentral verwalten.
- DAS: Den Speicher von PCs und Macs schnell erweitern und eine praktische Lösung für Backups und die Speicherung großer Dateien nutzen.
- SSD NAS/DAS: Die Datenübertragungsleistung mit Hochgeschwindigkeitsspeicher für anspruchsvolle Workflows steigern.
- KI-NAS: Mit TOS 7 als flexible Speicherbasis für KI-Anwendungen und Daten-Workflows der nächsten Generation.
Speicher aufrüsten. Die Zukunft vorantreiben.
Von der Erweiterung der Speicherkapazität und der Verbesserung der Leistung bis hin zur Optimierung von Datensicherungen und der Erkundung KI-gestützter Workflows wird Speicher zunehmend zu einer wichtigen Grundlage für das digitale Leben und moderne Arbeitsabläufe.
Mit der Storage Upgrade Season möchte TerraMaster Nutzern den Speicher-Upgrade erleichtern und sie dabei unterstützen, sich auf wachsende Sammlungen von Fotos, Videos, kreativen Projekten, Backups und zukünftigen Datenanforderungen vorzubereiten.
Weitere Informationen zur Aktion finden Sie auf der offiziellen TerraMaster-Website und bei den teilnehmenden Vertriebskanälen.
TerraMaster Storage-Upgrade-Saison: (https://www.terra-master.com/de-de/pages/deal)
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