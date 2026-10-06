Azzano San Paolo (BG) (ots) -LEGAMI, die führende italienische Marke im Bereich Gift & Stationery, präsentiert den Nachhaltigkeitsbericht 2025. Er dokumentiert ein Jahr des Wachstums und zahlreicher Initiativen für die Umwelt, die Gemeinschaft und die Menschen.Als Società Benefit verpflichtet sich LEGAMI dazu, die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens mit denen der Gemeinschaft, der Umwelt und seiner Stakeholder in Einklang zu bringen. Seit 2023 investiert das Unternehmen deshalb jedes Jahr 5 % seines Gewinns in "100% LEGAMI"-Projekte, die LEGAMI in allen Phasen selbst begleitet und die auf die drei ESG-Dimensionen ausgerichtet sind.Gemeinsam mit spezialisierten Partnern umgesetzt, verfolgen sie das Ziel, die Umwelt zu schützen, besonders schutzbedürftige Menschen zu unterstützen und die Lebensqualität aller Dreamer - Mitarbeitende, Lieferanten, Partner und Kunden - zu verbessern. Im Geschäftsjahr 2025 überstiegen die investierten Gewinne 2,3 Millionen Euro und lagen damit mehr als 60 % über den ursprünglich budgetierten 1,4 Millionen Euro."Wir leben in einer paradoxen Zeit: Wir sind stärker vernetzt als je zuvor und fühlen uns dennoch weder wirklich mit anderen Menschen noch mit der Natur um uns herum verbunden. Wir müssen träumen und mutig handeln", erklärt Alberto Fassi, Gründer, CEO & kreative Seele von LEGAMI. "Mit diesem Bericht blicken wir auf das, was wir aufgebaut haben, und würdigen die erzielten Ergebnisse, um sie als Ansporn zu nutzen, immer noch mehr zu tun. Mein Ziel ist es nach wie vor, selbst darüber zu staunen, was wir gemeinsam erreicht haben und weiterhin erreichen werden: von der Betriebskita, die wir im Januar 2027 für die Familien unserer Dreamer und die Menschen aus der Region eröffnen werden, über die Erweiterung von Dreamland, dem Naturschutzpark von LEGAMI in Bergamo, bis hin zu Wonder School, dem Projekt mit der humanitären Organisation CESVI, durch das auch in diesem Sommer 1.200 Kinder und Jugendliche ihren eigenen Schulrucksack erhalten haben, um mit mehr Zuversicht in die Schule zurückzukehren. Wir glauben, dass große Veränderungen aus kleinen, konkreten Gesten entstehen, die wir mit Sorgfalt und Beständigkeit immer wieder umsetzen."Engagement für die Umwelt: die Natur schützen und Umweltauswirkungen aktiv reduzierenDreamland, der Naturschutzpark von LEGAMI in Bergamo, wächst weiter: Gestartet mit einer Fläche von drei Hektar, umfasst er heute mehr als 31 Hektar, die vollständig der Wiederherstellung von Flora und Fauna gewidmet sind. Mit mehr als 6.600 Pflanzen, Bäumen und Sträuchern wurden auf dem Gelände 25 Arten bestäubender Insekten sowie 51 Pflanzenarten nachgewiesen - Anzeichen für eine positive Entwicklung des Gebiets.Im Zeitraum 2025-2026 wurde die Erweiterung von Dreamland vorangetrieben. Dazu gehört der kilometroverde, eine einen Kilometer lange grüne Barriere zwischen Dreamland und der Autobahn A4, die gemeinsam mit Rete Clima, ein Unternehmen, das andere Unternehmen bei der Umsetzung konkreter ESG-Maßnahmen unterstützt, realisiert wurde. Weitere Maßnahmen reichen von der Tree-Climber-Schule und der Agroforstwirtschaft bis hin zur Anlage eines neuen Feuchtgebiets. Ziel ist es, wie Alberto Fassi bekräftigt, "den Dreamland-Park weiter wachsen zu lassen, um das größte der Biodiversität gewidmete 'städtische Naturschutzgebiet' zu schaffen".Das Projekt Esauriti for the Planet ist hingegen eine Initiative der Kreislaufwirtschaft, an der mehr als 17.000 Schülerinnen und Schüler beteiligt sind und bei der Kunststoff aus ausgedienten Schreibwaren gesammelt und recycelt wird. Das 2024 gestartete Projekt verfolgt das Ziel, junge Menschen und die Gemeinschaft für die Wiederverwertung von Kunststoff aus Produkten zu sensibilisieren, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Dieser Kunststoff kann zu neuen Materialien und damit zu neuen Produkten verarbeitet werden.Ergänzt werden diese Initiativen durch die neuen wiederverwendbaren Verpackungen von Movopack, die kürzlich in den LEGAMI Boutiquen und im LEGAMI Onlineshop eingeführt wurden. Die Entscheidung basiert auf einer im Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichten LCA-Studie und verfolgt das Ziel, dazu beizutragen, die Umweltauswirkungen von Verpackungen zu reduzieren.Engagement für die Menschen: Träume wachsen lassenDie Zusammenarbeit mit der Fondazione CESVI, einer humanitären Organisation, die besonders schutzbedürftige Menschen unterstützt, wird fortgesetzt und weiter ausgebaut. Im Rahmen des Projekts Wonder School hat LEGAMI auch in diesem Jahr 1.200 Schulsets an Kinder und Jugendliche gespendet, die unter wirtschaftlich und sozial schwierigen Bedingungen leben, um ihnen einen positiven Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen. Seit 2024 hat LEGAMI insgesamt 3.400 Sets gespendet. Im laufenden Schuljahr enthielten sie außerdem ein Exemplar des von Alberto Fassi geschriebenen Buches der Marke "We are dreamers - Die Schlacht der Erdbeeren". Die deutsche Ausgabe erscheint am 23. Oktober 2026 im Wimmelbuchverlag. LEGAMI ist entschlossen, Wonder School weiter auszubauen - aus der Überzeugung heraus: "Ein glückliches Kind ist ein Kind, das träumen kann."Parallel zu Wonder School entwickelt sich auch Light Up the Dream weiter, das neue gemeinsam mit CESVI entwickelte Projekt für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die in Regionen leben, in denen sozialer Aufstieg kaum noch möglich scheint. Ziel ist es, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Talente zu erkennen und diese in konkrete Entwicklungschancen zu verwandeln - durch Workshops zur beruflichen Orientierung und, in einer zweiten Phase, durch individuell zugeschnittene Stipendien, die direkt von LEGAMI finanziert werden.Verantwortung für die Gemeinschaft: eine Betriebskita, die auch Familien aus der Region offenstehtAb Januar 2027 wird am LEGAMI Headquarter in Bergamo eine Betriebskita eröffnet, die Mitarbeitende ganz konkret dabei unterstützen soll, Privat- und Berufsleben besser miteinander zu vereinbaren. Für LEGAMI ist dies ein wichtiges Projekt - auch vor dem Hintergrund, dass 80 % der Mitarbeitenden Frauen sind und in Italien jede fünfte Frau aufgrund von Mutterschaft ihren Beruf aufgibt oder auf eine weitere berufliche Karriere verzichtet.Die Einrichtung steht sowohl den Kindern von LEGAMI Mitarbeitenden als auch Familien aus der Region offen und bietet Platz für 50 bis 60 Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren. Die Öffnungszeiten sind von 7:30 bis 18:00 Uhr. Es soll ein einladender und anregender Ort entstehen - nur wenige Schritte von ihren Müttern und Vätern entfernt.LEGAMI übernimmt für Mitarbeitende 70 % der Betreuungskosten und macht das Angebot damit leichter zugänglich. Das gemeinsam mit der IBC School entwickelte pädagogische Konzept zeichnet sich durch einen bilingualen Ansatz und eine kreative pädagogische Methode aus, die Kunst, Musik und Technologie miteinander verbindet. Das Projekt unterstreicht das Engagement von LEGAMI, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Bedürfnisse der eigenen Mitarbeitenden ebenso berücksichtigt wie die der Gemeinschaft."Nachhaltigkeit bedeutet, es besser zu machen", erklärt Massimo Dell'Acqua, Managing Director von LEGAMI. "Um gemeinsamen Mehrwert zu schaffen, müssen wir in der Lage sein, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen: Nur ein solides Unternehmen kann es sich leisten, über die eigene Bilanz hinauszublicken und konkrete Ressourcen für das Gemeinwohl bereitzustellen. Dieser wirtschaftliche Erfolg ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit, an der alle unsere Stakeholder beteiligt sind: Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten, Partner und Handelsvertreter. Auf diesem Weg stehen die Menschen weiterhin im Mittelpunkt von allem.Retail: Boutique-Netzwerk beschleunigt Wachstum durch Konsolidierung und internationale ExpansionDer Wachstumskurs von LEGAMI im Retail-Bereich setzt sich fort: Heute verfügt die Marke über mehr als 210 Boutiquen in Italien, Frankreich und Spanien sowie über ein Netzwerk von mehr als 13.000 Händlern in über 70 Ländern weltweit. Dieses Wachstum spiegelt sich auch in der Zahl der Mitarbeitenden wider: Im vergangenen Jahr kamen 973 neue Mitarbeitende hinzu, 62 % davon waren jünger als 30 Jahre. Diese Entwicklung begleitet den Expansionskurs des Unternehmens und verdeutlicht das Ausmaß des Personalwachstums im Laufe des Jahres.Nach den 73 Neueröffnungen in Italien im Jahr 2025, ergänzt durch zehn Neueröffnungen in Frankreich und fünf in Spanien, sieht der Expansionsplan für 2026 eine weitere Beschleunigung vor: 46 neue Standorte in Italien, 36 in Frankreich, fünf in Spanien sowie den Eintritt in einen neuen Markt - Deutschland, wo die Marke mit ihren ersten fünf Boutiquen an den Start gehen wird.Diese Expansion bedeutet nicht nur zahlenmäßiges Wachstum, sondern bestätigt zugleich ein Vertriebsmodell, das die starke Verankerung in den bestehenden Märkten mit der Erschließung neuer Regionen verbindet und dabei überall die Designidentität und das Einkaufserlebnis vermittelt, die jede LEGAMI Boutique auszeichnen.Der Wachstumskurs zeigt sich auch in den wirtschaftlichen und finanziellen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025: Der konsolidierte Umsatz lag bei über 380 Millionen Euro, das EBITDA bei rund 81,5 Millionen Euro, das EBIT bei rund 73 Millionen Euro und der Nettogewinn bei rund 41 Millionen Euro.Auch das Engagement im Bereich Mitarbeiter-Benefits wird fortgesetzt: Mehr als 1,3 Millionen Euro wurden zur Förderung des Wohlbefindens der Dreamer investiert; die Teilnahmequote an den entsprechenden Angeboten lag bei über 88 %.Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist abrufbar unter diesem Link.Über LEGAMILEGAMI S.p.A. Società Benefit wurde 2003 von Alberto Fassi gegründet und ist eine Marke für Geschenk- und Schreibwaren mit einem Universum aus mehr als 5.000 Produkten, die in 17 Produktwelten gegliedert sind: von Schreibwaren über Wohnaccessoires, Reiseprodukte und Beauty-Artikel bis hin zu Vintage-Spielen und Tech-Accessoires.LEGAMI ist in mehr als 70 Ländern vertreten und beschäftigt über 1.500 Mitarbeitende. Das Unternehmen setzt auf ein Multichannel-Vertriebsmodell und vertreibt seine Produkte über den Großhandel - mit mehr als 800 Verkaufsflächen und Shop-in-Shops in führenden Kaufhäusern und Buchhandlungen weltweit sowie über 13.000 autorisierten Händlern -, den Einzelhandel mit mehr als 210 eigenen Boutiquen sowie online.Als Società Benefit engagiert sich LEGAMI langfristig für Umwelt- und Sozialprojekte, die zum Ziel haben, Mehrwert für Menschen, Regionen und Umwelt zu schaffen, der Natur wieder mehr Raum zu geben und Nachhaltigkeit konkret und messbar zu fördern.Pressekontakt:HETTENBACH GMBH & CO KGKOMMUNIKATIONSAGENTURWerderstr. 13474074 HeilbronnJulia Riebs (07131) 7930-106Jasmin Braunauer (07131) 7930-102legami@hettenbach.deOriginal-Content von: LEGAMI S.p.A Società Benefit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183246/6365418