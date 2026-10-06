Eine Forschergruppe hat einen Decoder fürs Gehirn entwickelt. Dazu trainierten sie ein KI-Modell mit Daten von Proband:innen, die in einem MRT-Scanner lagen und 9.000 Bilder gezeigt bekamen. Ein neues KI-Tool kann allein durch die Analyse von Gehirnscans erraten, was man gerade betrachtet. Darauf basierend erzeugt esÂ dann das passende Bild mit bemerkenswerter Präzision. Es funktioniert auch umgekehrt: Das Tool kann die Gehirnaktivität einer Person ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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