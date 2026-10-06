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LX Pantos feiert Fertigstellungsfeier für Logistikzentrum in Katowice, Polen



06.10.2026 / 08:05 CET/CEST

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- Beschleunigt die Geschäftsexpansion mit strategischem europäischem Logistik-Hub SEOUL, Südkorea, und KATOWICE, Polen, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, ein führendes integriertes Logistikunternehmen, gab bekannt, dass es kürzlich die Fertigstellungsfeier für sein großes Logistikzentrum in Katowice im Süden Polens abgehalten hat. Die Veranstaltung markierte einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion des Unternehmens in ganz Europa und unterstrich dessen Engagement für den Ausbau seines globalen Logistiknetzwerks durch strategische Investitionen in die Kerninfrastruktur. Das Logistikzentrum in Katowice wurde gemeinsam mit der Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) und dem PIS-Fonds Nr. 2, einem staatlichen Fonds des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr, erworben. Der Kaufpreis belief sich auf rund 140 Millionen Euro und wurde durch eine Finanzierung der Korea Ocean Business Corporation unterstützt, wodurch eine stabile Finanzierungsstruktur für das Projekt geschaffen werden konnte. Die Anlage besteht aus fünf Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 109.000 Quadratmetern und wurde nun erfolgreich als moderner, groß angelegter Logistikkomplex fertiggestellt. Katowice liegt in Oberschlesien, der größten Metropolregion Polens, und ist ein strategischer Logistikknotenpunkt an der Schnittstelle wichtiger Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridore, die Deutschland, Polen, die Ukraine, Nordeuropa und Südeuropa verbinden. Dank der nahtlosen Anbindung an Autobahnen, Schienennetze und Flughäfen bietet der Standort hervorragende Bedingungen für intermodale Logistikabläufe und soll als wichtiges Tor für den europaweiten Vertrieb dienen. LX Pantos plant, das Zentrum in Katowice als strategischen Knotenpunkt für seine Logistikaktivitäten in Osteuropa zu nutzen. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Dienstleistungen für große Industriekunden, darunter aus den Bereichen Automobilzulieferung, Konsumgüter und Haushaltsgeräte, auszubauen und gleichzeitig koreanische Unternehmen beim Eintritt in den europäischen Markt zu unterstützen. Darüber hinaus soll das Zentrum eine zentrale Rolle bei der Deckung des wachsenden Logistikbedarfs in Osteuropa und den angrenzenden Regionen spielen. LX Pantos erklärte, die Fertigstellung des Logistikzentrums in Katowice sei von großer Bedeutung, da damit ein wichtiger strategischer Knotenpunkt zur Anbindung an Europa gesichert werde, und fügte hinzu, dass das Unternehmen auch weiterhin als zuverlässiger Partner zur Unterstützung der globalen Lieferketten internationaler Unternehmen fungieren werde. ¦ Informationen zu LX Pantos

LX Pantos wurde 1977 gegründet und ist ein weltweit führender Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Korea. Das Unternehmen bietet umfassende Logistiklösungen in den Bereichen See-, Luft- und Schienenfracht sowie Kontraktlogistik über ein weltweites Netzwerk in mehr als 40 Ländern an. Erfahren Sie mehr über LX Pantos online und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/lx-pantos-feiert-fertigstellungsfeier-fur-logistikzentrum-in-katowice-polen-302899114.html



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