Die Netflix-Aktie ist auf rund 67,50 US$ gefallen und notiert damit etwa 37% unter ihrem April-Hoch. Dabei steuert der Streaming-Konzern auf Rekordumsätze, eine steigende Jahresmarge und zweistelliges Gewinnwachstum zu. Zusätzlich nutzt das Management den Rücksetzer für massive Aktienrückkäufe. Fundamental ist das Papier dadurch deutlich interessanter geworden - ganz ohne Risiken ist die Bewertung aber noch immer nicht. Netflix kauft so viele Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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