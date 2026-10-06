NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Schneider-Electric-Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 345 auf 310 Euro gesenkt. Phil Buller verwies am Montag auf die vom Technologiekonzern angekündigte Übernahme von PTC. Der US-Softwarespezialist sei zwar ein guter Vermögenswert, und der Kursrutsch von Schneider sei übertrieben. Allerdings sei die Aktie des französischen Unternehmens zuletzt auch schon stark gelaufen. Sein Anlagehintergrund habe bisher vor allem auf dem organischen Wachstum des Energiemanagementgeschäfts basiert. Mit dem Zukauf bauten die Franzosen indes den weniger attraktiven Industrieautomatisierungsbereich aus. Vor diesem Hintergrund bevorzugt Buller nun den Schneider-Konkurrenten Legrand./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST

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