The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2026
ISIN Name
ES0L02610XXX SPANIEN 25/26 ZO
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA04E/26
DE000LB13XXX LBBW IHS FLR 19/26
USU45049AXXX IQVIA 16/26 REGS
DE000A41YGE8 BROCKHAUS TECH. ANDIEN.
US900123CXXX TURKEY 16/26
DE000DK0WXXX DEKA FESTZINS ANL 20/26
XS2063547XXX GRENKE FIN. 19/26 MTN
XS2689094XXX DEKA HPF MTN R.A162
XS2063535XXX NE PROPERTY 19/26 MTN
DE0001141XXX BUNDESOBL.V.21/26 S.184
US133131BXXX CAMDEN PROP. 23/26
XS2915279XXX BMW INT.INV. 24/26FLR MTN
USP2R57MAXXX CIBANCO S.A. 24/30 REGS
DE000CZ45XXX COBA 24/26 S.1053
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA10R/24
EU000A4EHXXX EU 25-09.10.26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA07G/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2026
ISIN Name
ES0L02610XXX SPANIEN 25/26 ZO
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA04E/26
DE000LB13XXX LBBW IHS FLR 19/26
USU45049AXXX IQVIA 16/26 REGS
DE000A41YGE8 BROCKHAUS TECH. ANDIEN.
US900123CXXX TURKEY 16/26
DE000DK0WXXX DEKA FESTZINS ANL 20/26
XS2063547XXX GRENKE FIN. 19/26 MTN
XS2689094XXX DEKA HPF MTN R.A162
XS2063535XXX NE PROPERTY 19/26 MTN
DE0001141XXX BUNDESOBL.V.21/26 S.184
US133131BXXX CAMDEN PROP. 23/26
XS2915279XXX BMW INT.INV. 24/26FLR MTN
USP2R57MAXXX CIBANCO S.A. 24/30 REGS
DE000CZ45XXX COBA 24/26 S.1053
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA10R/24
EU000A4EHXXX EU 25-09.10.26
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA07G/25
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