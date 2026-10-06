DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In chinesischen Kernland bleiben die Börsen wegen der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag geschlossen.

MITTWOCH: In chinesischen Kernland bleiben die Börsen wegen der Goldenen Woche zum Nationalfeiertag geschlossen.

TAGESTHEMA

Saudi-arabische und jemenitische Streitkräfte haben am Montag nach Aussage von Offiziellen eine Offensive gegen Huthi-Kämpfer vorangetrieben. Ziel ist es, die Rebellen aus der strategisch wichtigen Hafenstadt Mokha zu vertreiben und die Bedrohung für Energieexporte durch die Meerenge Bab al-Mandab zu entschärfen. Rund 100 Kampfflugzeuge gewährten jemenitischen Bodentruppen Luftunterstützung, als diese in einer Morgendämmerungsoperation in einer Zangenbewegung entlang der Küste nach Norden in Richtung Mokha vorrückten, sagte Generalmajor Turki al-Maliki, ein Sprecher der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Jemen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine relevanten Termine bekannt.

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 6. Oktober in Kraft:

+ S&P-500 AUFNAHME - Twilio HERAUSNAHME - Warner Bros. Discovery

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -102,00 Mrd USD zuvor: -88,58 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.834,50 +0,1 E-Mini-Future Nasdaq-100 31.358,00 +0,1 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.735,70 +0,6 Topix-500 (Tokio) 4.186,20 +1,0 Kospi (Seoul) 6.930,61 -1,0 Shanghai-Composite 3.842,19 +0,3 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.208,84 +0,7

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend im Plus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Neben positiven Vorgaben der US-Börsen liefert der Ölpreis Unterstützung, der noch am Vortag gefallen ist. Auf der anderen Seite bremsen aber die gestiegenen Marktzinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg am Montag auf den höchsten Stand seit April 2002. In Seoul gibt der Kospi nach dem langen Feiertagswochenende gegen die positive regionale Tendenz Prozent nach. Belastet wird der Index von den Schwergewichten Samsung Electronics (-1,7%) und SK Hynix (-3,3%). LG Electronics steigen um 7,4 Prozent. Das Unternehmen hat einen Auftrag zur Lieferung von Kühlsystemen für Datenzentren in den USA an Land gezogen, der sich über mehrere Jahre erstreckt. Einen Auftrag zur Lieferung von Mehrschicht-Keramikkondensatoren im Volumen von 285,61 Milliarden Won (rund 190 Millionen Euro) hat derweil Samsung Electro-Mechanics vermeldet. Die Aktie verbessert sich um 5,4 Prozent. Hanmi Semiconductor (+1,1%) wiederum hat einen Auftrag von Samsung Electro-Mechanics erhalten. In Tokio greifen Anleger zu Aktien der Elektronik- und Finanzbranche. Advantest gewinnen 2,9 Prozent und Japan Post Bank 1,9 Prozent.

WALL STREET

Index Schluss +/-% Dow-Jones 51.267,90 +0,2 S&P-500 7.773,95 +0,7 Nasdaq Composite 27.477,31 +1,1 Wochentag Wochentag Umsatz NYSE (Aktien) 1,54 Mrd 1,24 Mrd Gewinner 1.324 1.676 Verlierer 1.420 1.077 Unverändert 77 75

Etwas fester - Die gute Laune dauerte an angesichts der Erleichterung über den schwächeren Arbeitsmarktbericht am Freitag und der in der Folge gesunkenen Zinserhöhungssorgen - zumindest für den Termin im Oktober. Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende US-Gewerbe lieferte kein Störfeuer für die Zinshoffnungen. Die Renditen am Anleihemarkt stiegen zwar erneut, Optimismus über den Boom der künstlichen Intelligenz überlagerte dies aber. Der Nasdaq-Composite stieg auf ein Rekordhoch, laut Marktteilnehmern getrieben durch die Aussichten auf ein rasant steigendes Gewinnwachstum im Bereich der KI. Das KI-Schwergewicht Nvidia stieg um 2,1 Prozent auf ein Rekordhoch. Unter den Einzelaktien haussierten PTC um 33,5 Prozent, weil das Unternehmen durch Schneider Electric übernommen wird. GE Healthcare Technologies will für 945 Millionen Dollar Sofie Biosciences kaufen - einen Hersteller radioaktiver Substanzen. Das kam gut an, die Aktie stieg um 2,3 Prozent. Cerebras legten um 9,1 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,83 +0,00 10 Jahre 5,31 +0,03

Die Anleiherenditen stiegen weiter aufgrund der Wahrnehmung vieler Akteure, dass eine Zinserhöhung im Oktober inzwischen zwar eher unwahrscheinlich ist, damit aber für das Fed-Zinstreffen im Dezember umso mehr auf dem Tisch liegt. Dazu wurde auch auf den ISM-Preisindex verwiesen, der den höchsten Stand seit Juli 2022 erreichte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1214 -0,1 1,1221 1,1187 -4,5 EUR/JPY 177,32 +0,1 177,18 176,47 -3,6 EUR/GBP 0,8485 -0,0 0,8486 0,8464 -2,6 USD/JPY 158,10 +0,1 157,90 157,73 +0,9 USD/KRW 1.342,40 +0,1 1.341,64 1.344,76 -6,8 USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7045 -4,1 USD/CNH 6,7027 -0,0 6,7035 6,7118 -3,9 USD/HKD 7,8473 +0,0 7,8464 7,8465 +0,8 AUD/USD 0,6967 -0,0 0,6969 0,6942 +4,4 NZD/USD 0,5596 -0,0 0,5597 0,5591 -2,8 BTC/USD 85.526,64 -0,3 85.785,12 86.236,96 -2,5

Der Dollar zog mit den höheren Marktzinsen an. Im Markt war aber eher von einer ausgeprägten Schwäche des Euro die Rede vor dem Hintergrund der krisenhaften Finanzlage Frankreichs und der dortigen sozialen Unruhen. Höhere französische Renditen führen dort laut der Deutschen Bank bereits jetzt zu einer Straffung der Finanzierungsbedingungen und dürften es der EZB fortschreitend erschweren, die vom Markt eingepreisten Zinsanhebungen umzusetzen. Der Euo kostete im späten US-Handel 1,1220 Dollar.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.121,73 -0,4 -17,76 4.139,49 Silber 60,49 -0,9 -0,56 61,05 Platin 1.707,32 -0,8 -13,93 1.721,25

Beim Gold tat sich unter dem Strich im US-Handel wenig, zuletzt kostete die Feinunze 4.134 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,70 +0,3 0,27 89,43 Brent/ICE 100,78 +0,5 0,46 100,32

Die Erdölpreise neigten zur Schwäche. Brent verbilligte sich um über 2 Prozent auf knapp über 100 Dollar. Die G7 habe beschlossen, strategische Reserven freizugeben, zudem funktionierten Pumpleitungen in Saudi-Arabien wieder, hieß es dazu.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

BOEING

hat von Lockheed Martin einen Auftrag im Wert von etwa 14,7 Milliarden US-Dollar erhalten. Boeing erklärte, der noch nicht endgültig unterzeichnete Vertrag sehe vor, die Produktion der "PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE)"-Suchköpfe zu verdreifachen.

PARAMOUNT SKYDANCE

itch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating von Paramount Skydance von BB+ auf BB herabgestuft und dabei auf die Schulden verwiesen, die das Unternehmen im Rahmen der Übernahme von Warner Bros. Discovery aufnimmt.

STARBUCKS

wird von einer Gruppe von Verbrauchern in einer Sammelklage verklagt, in der der Kaffeekette vorgeworfen wird, ihre Linie von Proteingetränken fälschlicherweise als "zuckerfrei" zu vermarkten.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 06, 2026 01:54 ET (05:54 GMT)

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