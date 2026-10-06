Köln (ots) -Gaming für den guten Zweck: Unter dem Motto "Everything is a Speedrun" geht Bisalina Speedruns am 7. November 2026 mit seiner bislang größten Ausgabe an den Start. Von 12 bis 22 Uhr verbindet das zehnstündige Live-Event Speedrunning, Creator-Unterhaltung, Gaming-Challenges und Wettbewerb mit einer groß angelegten Spendenaktion. Als Teil des RTL-Spendenmarathon wird für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.", gesammelt, die damit Projeke von Ärzte ohne Grenzen unterstützt.Damit knüpft Bisalina Speedruns an den Erfolg des vergangenen Events an, das Ende August parallel zur gamescom stattfand. Innerhalb von nur sechs Stunden kamen damals 22.650 Euro für bedürftige Kinder zusammen. Die Spendensumme übertraf die vorherigen Ausgaben deutlich, auch die Zuschauerzahlen lagen über den Erwartungen."Everything is a Speedrun" soll diesen Ansatz nun weiterführen und ausbauen. Das Format bringt unterschiedliche Creator und Communitys zusammen und verbindet Unterhaltung mit einem gemeinsamen Spendenziel. Zu den angekündigten Headlinern gehören unter anderem Ulti, Guppa und One Piece Theoretiker.Gaming-Unterhaltung für den guten ZweckDer Charity-Gedanke zieht sich durch das gesamte Event. Neben Spendenaufrufen ist auch eine Charityauktion Teil des Programms. Zudem werden die Stiftung RTL und Ärzte ohne Grenzen inhaltlich in die Veranstaltung eingebunden."Schon bei der ersten Bisalina Speedrun Aktion in diesem Jahr hat mich begeistert, mit wie viel Herz und Leidenschaft hier für bedürftige Kinder gesammelt wurde. Umso schöner, dass es jetzt weiter geht. Ich freue mich sehr darauf, wieder dabei zu sein und gemeinsam mit der Gaming-Community zu zeigen, dass man mit Spaß und Teamgeist richtig viel Gutes bewegen kann", so Melisa Menderes, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."."Wir freuen uns sehr auf das Gamingevent und darauf, gemeinsam mit der Community ein starkes Zeichen der Solidarität und Menschlichkeit zu setzen. Ein herzliches Dankeschön an Bisalina Speedruns und alle Teilnehmenden, die unsere medizinische Nothilfe weltweit unterstützen", ergänzt Cathleen Bätz, Referentin für Peer-to-Peer Fundraising bei Ärzte ohne Grenzen.Kölner Bürgermeisterin Helmis-Arend wird Teil der ShowZu den besonderen Gästen gehört die Kölner Bürgermeisterin Maria Helmis-Arend, die sich gemeinsam mit der Speedrunning-Couch einer Gaming-Challenge stellt. Damit wird auch sie Teil eines Formats, das bewusst unterschiedliche Gäste in die Unterhaltung einbindet und Speedrunning auch für Menschen zugänglich machen will, die bislang wenig Berührung mit der Szene hatten.Daneben umfasst das Programm unter anderem eine Speedrun-Masterclass, verschiedene Creator-Challenges und einen mit 5.000 Euro dotierten Preisgeldwettbewerb. Bei der vergangenen Ausgabe hatte ein vergleichbarer Wettbewerb bereits für große Resonanz gesorgt: Rund 1.600 Einreichungen gingen für die Qualifikation ein.150 geladene Gäste aus Politik, Branche und Creator-SzeneNeben dem Live-Programm bringt das Event auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Branche sowie weitere Creator zusammen. Rund 150 geladene Gäste werden das Privatevent vor Ort begleiten.Damit schafft Bisalina Speedruns zusätzlich zum Live-Programm einen Rahmen für den Austausch zwischen Gaming-Szene, Wirtschaft und politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern.Gäste- und Sponsorenanfragen können an kontakt@bisalinaspeedruns.de gerichtet werden.Weitere Infos, um am Preisgeldwettbewerb teilzunehmen, können diesem Video entnommen werden. (https://www.youtube.com/watch?v=tBDcGAtU_xU)Über Bisalina SpeedrunsBisalina Speedruns verbindet seit 2023 Speedrunning, Creator Culture, Live-Entertainment und Charity. Das Format bringt Creator, Partner und verschiedene Gaming-Communitys zusammen. Ziel ist es, Speedrunning einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und die Reichweite der Gaming-Community zugleich für gesellschaftliches Engagement und Spendenaktionen zu nutzen.Über "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Seit 1996 engagiert sich RTL für notleidende Kinder in Deutschland und weltweit.Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und den RTL-Spendenmarathon entstehen, trägt RTL Deutschland. Dadurch fließen die gesammelten Gelder ohne Abzug in ausgewählte Kinderhilfsprojekte. Seit 2002 trägt die Stiftung das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen.Über Ärzte ohne GrenzenÄrzte ohne Grenzen leistet weltweit medizinische Nothilfe für Menschen in Krisen, nach Naturkatastrophen und bei Epidemien. Die unabhängige Organisation versorgt Patientinnen und Patienten, unterstützt Gesundheitseinrichtungen und macht auf humanitäre Missstände aufmerksam. Im Mittelpunkt steht das Recht aller Menschen auf medizinische Versorgung - unabhängig von Herkunft, Religion oder politischer Zugehörigkeit. 1999 erhielt die Organisation für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis.Pressekontakt:Julian David Hajac/o BETTERTRUSTTelefon: 0178 1196767E-Mail: j.haja@bettertrust.deOriginal-Content von: Bisalina Speedruns, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177679/6365454