Rheda-Wiedenbrück (ots) -Ob als 'Magenschutz' zu Schmerzmitteln und Blutverdünnern oder bei chronischem Sodbrennen: Millionen Menschen in Deutschland nehmen Protonenpumpenhemmer (PPI) wie Pantoprazol oder Omeprazol ein, viele davon über Monate oder Jahre. Was dabei oft übersehen wird: Bei langfristiger Einnahme kann die Versorgung mit Vitamin B12 leiden.Während Protonenpumpenhemmer die Bildung von Magensäure hemmen und so Sodbrennen lindern, kann bei langfristiger Einnahme die Aufnahme von Vitamin B12 beeinträchtigt werden. Ein Mangel dieses lebenswichtigen Vitamins kann Schäden des Nervensystems verursachen. Die veganen Vitamin B12 Pflüger PUR Tropfen sind während einer Säureblocker-Anwendung der ideale Begleiter für eine bedarfsgerechte und sichere Versorgung.Warum Magensäure für die Vitamin B12-Aufnahme wichtig istVitamin B12 ist in Lebensmitteln an Eiweiß gebunden. Damit der Körper es aufnehmen kann, muss es im Magen erst mithilfe von Magensäure und Verdauungsenzymen freigesetzt werden. Protonenpumpenhemmer drosseln die Säureproduktion, dadurch kann weniger Vitamin B12 aus der Nahrung aufgenommen werden. Da der Körper Vitamin B12 in der Leber speichert, macht sich ein Mangel erst nach längerer Zeit bemerkbar.Studiendaten weisen auf Risiko bei Langzeittherapie hinEine große US-amerikanische Studie mit rund 26.000 Betroffenen zeigte: Wer zwei Jahre oder länger Protonenpumpenhemmer eingenommen hatte, hatte ein um 65 Prozent erhöhtes Risiko für einen Vitamin B12-Mangel. Ältere Menschen sollten besonders aufmerksam sein: Etwa jeder Vierte über 65 Jahren ist von einem Vitamin B12-Mangel betroffen. Nimmt man zusätzlich dauerhaft einen Säureblocker ein, lohnt sich ein Blick auf die Versorgung umso mehr.¹"Bleibt der Vitamin-B12-Status trotz umfangreicher Labordiagnostik nach wie vor unklar, ist aufgrund der guten Verträglichkeit eine Supplementierung ratsam, deren Erfolg klinisch verifiziert werden kann", so Prof. Karlheinz Reiners, Neurologe und Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der Gesellschaft für Biofaktoren (GfB).²Wertvolle Tipps für Ihren Alltag mit SäureblockernWer regelmäßig Pantoprazol & Co. einnimmt, kann seine Nährstoffversorgung mit einfachen Maßnahmen gezielt unterstützen:- Blutwerte prüfen: Lassen Sie Ihre Werte, insbesondere Ihren Vitamin B12-Status, regelmäßig kontrollieren.- Symptome beobachten: Achten Sie auf Anzeichen wie anhaltende Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Kribbeln und Taubheitsgefühle in Händen und Füßen und sprechen Sie Ihren Arzt darauf an.- Bewusste Ernährung: Setzen Sie vermehrt auf Vitamin B12-reiche Lebensmittel wie Milchprodukte und Fisch.- Gezielt ergänzen: In Nahrungsergänzungsmitteln liegt Vitamin B12 bereits frei vor und muss, anders als in Lebensmitteln, nicht erst durch Magensäure freigesetzt werden.- Einnahme besprechen: Lassen Sie regelmäßig ärztlich prüfen, ob der Säureblocker weiterhin nötig ist.Gezielte Versorgung mit Vitamin B12 Pflüger PURFür eine verlässliche Supplementierung eignen sich die veganen, alkoholfreien Vitamin B12 Pflüger PUR Tropfen. Das Nahrungsergänzungsmittel enthält Methylcobalamin, eine natürliche Form von Vitamin B12 mit hoher Bioverfügbarkeit. Die flüssige Darreichungsform ermöglicht eine Aufnahme direkt über die Mundschleimhäute, unabhängig von der Magensäure. Das Produkt ist frei von Farb- & Geschmacksstoffen sowie von Süßungs- und Konservierungsmitteln. Entwickelt von Apothekern und zertifiziert mit dem NEM-Control Siegel für unabhängig geprüfte Qualität.Pflüger - Qualität made in GermanyDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 10 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt etwa 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.Vitamin B12 Pflüger PUR, 30 ml, PZN 19160829, UVP 28,40 EURWeiterführende Informationen auf www.pflueger.de/pur/uebersicht.¹Lam JR et al.: Proton pump inhibitor and histamine 2 receptor antagonist use and vitamin B12 deficiency. JAMA, 2013, doi: 10.1001.²Reiners K: Vitaminkrankheiten. In: Hoffmann GF, Grau AJ (Hrsg): Stoffwechselerkrankungen in der Neurologie. Stuttgart: Thieme, 2004, 163176.Pressekontakt:Homöopathisches LaboratoriumAlexander Pflüger GmbH & Co. KGJana HollenbeckPR und ÖffentlichkeitsarbeitRöntgenstraße 433378 Rheda-WiedenbrückTel.: +49 5242-9472-149Fax: +49 5242-9472-3149E-Mail: j.hollenbeck@pflueger.deOriginal-Content von: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. 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