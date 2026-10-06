EQS-News: Stock Spirits Group / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

Die Stock Spirits Group erhält zum dritten Mal in Folge die EcoVadis-Gold-Zertifizierung sowie die Top Employer-Zertifizierung in Polen und der Tschechischen Republik



06.10.2026 / 08:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die bisher beste Nachhaltigkeitsbewertung und die Auszeichnung als Top Employer 2026 unterstreichen die Fortschritte im gesamten Konzern LONDON, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Stock Spirits Group hat zwei bedeutende unabhängige Auszeichnungen für ihre Nachhaltigkeitsleistung und ihre Personalpolitik erhalten: Zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen mit der EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet und für das Jahr 2026 als Top Employer in Polen und der Tschechischen Republik zertifiziert. Bei der EcoVadis-Bewertung erzielte die Stock Spirits Group mit 87 von 100 Punkten ihr bisher bestes Nachhaltigkeitsergebnis - eine Steigerung um 5 Punkte -, womit sie zu den besten 1 % der von EcoVadis bewerteten Spirituosenhersteller und zu den besten 5 % der weltweit mehr als 175.000 bewerteten Unternehmen zählt. Das Top Employers Institute hat die Stock Spirits Group nach einer unabhängigen Bewertung ihrer Personalstrategie und ihrer Personalpraktiken ebenfalls als Top Employer in Polen und der Tschechischen Republik ausgezeichnet. Steven Libermann, Vorstandsvorsitzender der Stock Spirits Group, sagte: Eine starke Leistung hängt davon ab, wie wir als verantwortungsbewusstes Unternehmen agieren und welches Umfeld wir für unsere Mitarbeiter schaffen. Diese beiden Auszeichnungen liefern uns unabhängige Maßstäbe für die Fortschritte, die wir in beiden Bereichen erzielen. In einer Zeit, in der viele Unternehmen von ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen Abstand nehmen, verstärken wir unsere, entwickeln eine solide ESG-Strategie und setzen diese Schritt für Schritt um. Wir möchten, dass Stock Spirits ein Ort ist, an dem talentierte Menschen etwas bewirken können, an dem starke lokale Unternehmen von der Größe und Reichweite eines europäischen Konzerns profitieren und an dem wir verantwortungsbewusst weiter voranschreiten. Unser bisher bestes EcoVadis-Ergebnis und die Zertifizierung als Top Employer in Polen und der Tschechischen Republik sind wichtige Anzeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Beste EcoVadis-Nachhaltigkeitsbewertung aller Zeiten Die Stock Spirits Group hat ihre Gesamtleistung verbessert und im EcoVadis Carbon Rating den Status Leader erreicht, die höchste Stufe der Bewertung. Das EcoVadis-Ergebnis folgt auf die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2025 der Stock Spirits Group und die Einreichung ihrer Emissionsminderungsziele bei der Science Based Targets Initiative zur Validierung. Auszeichnung als Top Employer in Polen und der Tschechischen Republik Die Zertifizierung basiert auf den Ergebnissen der HR Best Practices Survey des Top Employers Institute, die sechs Bereiche abdeckt, darunter Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Weiterbildung, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sowie Wohlbefinden. Der Ansatz der Stock Spirits Group in den Bereichen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, Belohnung und Anerkennung sowie Nachhaltigkeit wurde sowohl in Polen als auch in der Tschechischen Republik als Stärke gewürdigt. Beata Górniak, Chief People Officer der Stock Spirits Group, sagte: Wir freuen uns besonders, dass unser Ansatz in den Bereichen Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Belohnung und Anerkennung sowie Nachhaltigkeit sowohl in Polen als auch in der Tschechischen Republik als Stärke gewürdigt wurde. Dies sind wichtige Grundlagen, um hervorragende Mitarbeiter zu gewinnen, zu fördern und zu binden sowie ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich weiterentwickeln, etwas bewirken und zur Zukunft von Stock Spirits beitragen können. Gleichzeitig betrachten wir die Ergebnisse mit Bescheidenheit. Die Zertifizierung verdeutlicht sowohl unsere Stärken als auch die Bereiche, in denen wir uns noch verbessern können. Wir sind entschlossen, auf diesem Feedback aufzubauen und unsere Anstrengungen auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen um Mitarbeiter und Nachhaltigkeit noch Verbesserungsbedarf besteht. Über die Stock Spirits Group Die Stock Spirits Group ist einer der führenden Spirituosenhersteller und -vertreiber Europas und blickt auf eine lange Tradition zurück, die bis ins Jahr 1884 reicht. Mit einem Portfolio von über 80 Marken, die in mehr als 50 Ländern vertrieben werden, nimmt das Unternehmen marktführende Positionen in den Bereichen Wodka, Brandy, Bitter, Rum und Limoncello ein. Die Stock Spirits Group ist in Polen, Tschechien, der Slowakei, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Kroatien und Bosnien und Herzegowina tätig, betreibt sieben Produktionsstätten und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter. Das vielfältige Produktportfolio umfasst bekannte und beliebte lokale Marken wie Clan Campbell, Sierra Tequila, Zoladkowa, Stock 84, Fernet, Bialy Bocian, Lubelska, Božkov und Limoncè, die alle aus erlesenen Zutaten hergestellt werden. Die Stock Spirits Group hat sich der Qualität, Innovation und verantwortungsvollen Unternehmensführung verschrieben: . Im November 2021 übernahm CVC Capital Partners die Stock Spirits Group, um deren weiteres Wachstum zu fördern und ihre Markt position weiter zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter , www.stockspirits.com und oder folgen Sie uns auf LinkedIn und. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-stock-spirits-group-erhalt-zum-dritten-mal-in-folge-die-ecovadis-gold-zertifizierung-sowie-die-top-employer-zertifizierung-in-polen-und-der-tschechischen-republik-302898847.html



06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News