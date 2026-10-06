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SLR Group verzeichnet im Geschäftsjahr 25/26 Volumen- und Ergebnisanstieg



06.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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SLR Group verzeichnet im Geschäftsjahr 25/26 Volumen- und Ergebnisanstieg Umsatz wächst im Geschäftsjahr 25/26 deutlich auf 213,3 Mio. EUR

Bereinigtes EBITDA steigt leicht auf 17,8 Mio. EUR

Prognose für GJ 26/27: Bereinigtes EBITDA von 20 Mio. EUR bis 22 Mio. EUR, Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage von 115 bis 120 Kilotonnen sowie ein Umsatz von rund 235 Mio. EUR bis 245 Mio. EUR erwartet

Fokus auf Effizienzsteigerung am Standort Elsterheide sowie Ausbau der Kundenbeziehungen St. Leon-Rot, 6. Oktober 2026 - Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute den finalen, testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 25/26 veröffentlicht. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen nach finalen Zahlen einen Konzernumsatz von 213,3 Mio. EUR (GJ 24/25: 194,0 Mio. EUR). Dies entspricht einem deutlichen Anstieg um 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. So konnten im Geschäftsjahr 25/26 insgesamt 107 Kilotonnen an Sphäroguss-Komponenten abgesetzt werden, nach 95 Kilotonnen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im Geschäftsjahr 25/26 auf 17,8 Mio. EUR. Dies entspricht einem leichten Anstieg von 3 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahr (GJ 24/25: 17,3 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte demnach 8,4 % (GJ 24/25: 9,0 %). Daneben betrug das unbereinigte EBITDA 15,9 Mio. EUR im Geschäftsjahr 25/26, nach 15,6 Mio. EUR im Vorjahr. Gunnar Halden, CFO der SLR Group, kommentiert: "Unser Fokus im neuen Geschäftsjahr liegt klar auf dem Standort Elsterheide. Mit gezielten Maßnahmen zur Optimierung der Fertigungsabläufe wollen wir dort die operative Effizienz steigern und uns noch besser auf den veränderten Produktmix einstellen. Elsterheide wird damit zu einem wesentlichen Treiber für unser Ziel, bei steigenden Volumina auch die Marge zu verbessern." Fokus auf mehr Effizienz und Profitabilität im Geschäftsjahr 26/27 Für das laufende Geschäftsjahr 26/27 rechnet die SLR Group damit, dass die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen in einer Bandbreite von 115 bis 120 Kilotonnen und der Umsatz im Korridor von rund 235 Mio. EUR bis 245 Mio. EUR liegen werden. Daneben erwartet die SLR Group im Geschäftsjahr 26/27 ein bereinigtes EBITDA von 20 Mio. EUR bis 22 Mio. EUR. Der Prognose für das Geschäftsjahr 26/27 liegt die Annahme zugrunde, dass am Standort Elsterheide eine Steigerung der Produktionsmenge von mindestens 15 % gegenüber dem Vorjahr erreicht wird. Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group, blickt auf das laufende Geschäftsjahr: "Der Start in das neue Geschäftsjahr verlief noch verhalten. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Optimierung der Fertigungsabläufe greifen schrittweise - entsprechend unserer Planung erwarten wir eine deutlich stärkere zweite Geschäftsjahreshälfte. Trotz eines weiterhin herausfordernden Agrarmarkts bei einer gleichzeitig erwarteten Stabilisierung im Bauwesen blicken wir weiterhin zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr. Wir wollen unseren Output konsequent steigern und das Geschäft mit wichtigen Kunden weiter ausbauen." Der finale, testierte Geschäftsbericht 25/26 ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter slr-gruppe.de/de/investor-relations abrufbar.





Über SLR Group Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts-, Infrastruktur- sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 25/26 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von 213,3 Mio. EUR. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 700 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Nasdaq Stockholm notiert ist.





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