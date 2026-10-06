Gemeinsam bieten Adastra und Infinite Services ihren Kunden mehr: ein globales Delivery-Netzwerk, fundierte Snowflake-Expertise und eine wachsende Präsenz in Polen.

Adastra, ein globales Unternehmen für KI und Daten, hat heute die Übernahme von Infinite Services bekannt gegeben, einem auf Daten und KI spezialisierten Unternehmen mit Hauptsitz in Polen und weiteren Delivery-Standorten in Indien und auf den Philippinen. Die Übernahme stärkt Adastras Fähigkeit, Kunden in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte Europas mit lokaler Präsenz vor Ort zu betreuen. Für die Kunden von Infinite Services bedeutet das: Sie profitieren ab sofort von Adastras globalem Delivery-Netzwerk und erweiterter Expertise und arbeiten zugleich weiterhin mit dem vertrauten Team unter dem bekannten Namen und der Marke Infinite Services zusammen.

"Mit Infinite Services gewinnen wir an Tiefe, an Reichweite und an Möglichkeiten, unsere Kunden zum Erfolg zu führen", sagt Andre Nadeau, Global CEO bei Adastra. "Das Team bringt fundierte Enterprise-Erfahrung und starke Kompetenz in Daten und KI mit, eine natürliche Ergänzung. Ich freue mich darauf, das Team bei Adastra willkommen zu heißen und darauf, was wir gemeinsam aufbauen werden."

"Mit Adastra erhält unser Team die Plattform, um noch mehr von dem zu tun, worauf wir seit Jahren hinarbeiten: unseren Kunden zu helfen, konkreten Mehrwert aus ihren Daten zu ziehen. Unseren Ruf in Polen haben wir auf tiefem technischem Können und konsequentem Einsatz für den Erfolg unserer Kunden aufgebaut, und das bleibt so. Was sich ändert, ist unsere Reichweite: Unsere Leute arbeiten jetzt als Teil einer globalen Organisation, mit mehr Schlagkraft hinter jedem Kundenprojekt", sagt Grazyna Zyszczak, CEO von Infinite Services.

Snowflake-Kompetenz gezielt ausbauen

Snowflake hat sich zu einer zentralen Plattform für Unternehmen entwickelt, die ihre Daten konsolidieren und KI-Fähigkeiten im großen Maßstab aufbauen. Fundierte, erprobte Expertise auf der Plattform wird damit immer wertvoller. Infinite Services ist Snowflake Premier Partner und wurde als Snowflake Services AI Data Cloud Partner of the Year (CEE) für FY25 ausgezeichnet, eine Anerkennung, die auf erfolgreichen Implementierungen in Schlüsselbranchen beruht. Das erweitert Adastras Angebot um zusätzliche Snowflake-Expertise, ergänzt die bestehenden Cloud-Partnerschaften beider Unternehmen und macht diese Kompetenz für Kunden weltweit verfügbar.

"Infinite Services bringt eine Auszeichnung auf Premier-Niveau auf einer der führenden Datenplattformen mit, dazu wichtige geografische Marktabdeckung und Fähigkeiten, die uns helfen, das Wachstum in unseren Kernmärkten wie der DACH-Region und Nordamerika zu beschleunigen. Gemeinsam bauen wir eine starke Snowflake-Practice auf, die auf nachweisbarer Delivery beruht und auf die sich unsere Kunden bei Strategie und Plattformentwicklung im großen Maßstab verlassen können", sagt David Kalab, Chief Strategy Officer bei Adastra.

Daten- und KI-Expertise in Polen ausbauen

Mit der Übernahme gewinnt Adastra ein lokales Team vor Ort in Polen, einem seiner strategischen Märkte in Europa. Kunden aus zentralen Branchen erhalten jetzt direkten Zugang zu Spezialisten, die den polnischen Markt von innen kennen, gestützt auf etablierte Beziehungen in Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation und Pharma. Darüber hinaus bringt Infinite Services eine 24/7-Delivery-Kapazität aus Polen, Indien und von den Philippinen mit, die Adastras globales Netzwerk über drei Kontinente hinweg ergänzt. Gemeinsam bieten Adastra und Infinite Services Kunden globale Skalierung und stärken zugleich ihre direkte Präsenz im polnischen Markt.

"Polens Talente in Daten und KI gehören zu den stärksten in Europa, und diese Übernahme ist eine direkte Investition in diese Stärke", sagt Marius Maslo, Regional CEO bei Adastra. "Mit dem Team von Infinite Services können wir dieses Niveau an Unterstützung mehr Kunden in ganz Polen bieten, gestützt auf die volle globale Leistungsfähigkeit von Adastra."

Über Adastra

Adastra ist ein global führendes Unternehmen für KI und datengetriebene Transformation und unterstützt Organisationen dabei, mit künstlicher Intelligenz eine Vorreiterrolle einzunehmen: verantwortungsvoll, strategisch und in großem Maßstab. Mit über 25 Jahren Erfahrung befähigt Adastra Enterprise-Kunden, durch Dateninnovation, operative Exzellenz und intelligente Kundenansprache geschäftlichen Mehrwert zu erzielen.

Adastra genießt das Vertrauen einiger der renommiertesten Marken der Welt und liefert End-to-End-Lösungen, die auf durchdachter Strategie, robuster Governance und tiefem technischem Know-how beruhen. Von der Definition der Vision bis zur Umsetzung begleitet Adastra Organisationen durch jede Phase ihrer Transformation in KI, Daten und Cloud und baut zukunftsfähige Fähigkeiten auf, die messbare, nachhaltige Wirkung erzielen.

Adastra betreut Kunden in zentralen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Automotive, Fertigung, Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT), Gesundheitswesen, Handel und professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Fachkräfte in Nordamerika, Europa und Asien. Adastra befindet sich mehrheitlich im Besitz der globalen Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG). Mehr erfahren Sie unter adastracorp.com/de.

Über Infinite Services

Infinite Services ist ein auf Daten und KI spezialisiertes Enterprise-Unternehmen, das seit einem Jahrzehnt komplexe Datenökosysteme in messbaren geschäftlichen Mehrwert verwandelt. Mit dem Anspruch, Unternehmen schneller zum Wert ihrer Daten zu führen und strategische Ergebnisse bei den weltweit führenden Organisationen zu erzielen, betreut Infinite Services Fortune-500-Unternehmen und einige der größten Enterprise-Kunden Polens in den Branchen Banken, Telekommunikation und Pharma. Das Unternehmen liefert global aus Delivery-Centern in Polen, Indien und auf den Philippinen und bietet rund um die Uhr Abdeckung über die Zeitzonen in der EU, den USA und APAC hinweg.

Mit mehr als 400 abgeschlossenen Projekten verbindet Infinite Services Multi-Cloud-Kompetenz über alle großen Cloud-Anbieter und -Technologien hinweg (Azure, GCP, AWS) mit einer branchenführenden Spezialisierung auf Snowflake. Als erster Services Partner von Snowflake in Polen ist das Unternehmen seit 2019 Partner von Snowflake, hält heute den Status Snowflake Premier Partner, beschäftigt zwei der weltweit 125 Snowflake Data Superheroes und wurde als Snowflake Services AI Data Cloud Partner of the Year (CEE) für FY25 ausgezeichnet.

Getragen wird das Unternehmen von einem erfahrungsstarken Team aus über 100 Datenprofis, von denen mehr als die Hälfte Senior Engineers sind, mit durchschnittlich mehr als zwölf Jahren praktischer Delivery-Erfahrung. Neben der Plattformentwicklung bietet Infinite Services 24/7-Managed-Services, die durch kontinuierliche Automatisierung die Gesamtbetriebskosten (TCO) der Plattform optimieren. Mehr erfahren Sie unter infinite-services.com.

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