Die Newline Europe Versicherung AG (Newline Europe) hat Nikola Milutinovic mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Regional Underwriting Manager für Norddeutschland ernannt.

Mit der neu geschaffenen Position stärkt Newline Europe ihre Präsenz in Norddeutschland und unterstützt das weitere Wachstum in der Region. Von Hamburg aus wird Nikola Milutinovic eng mit Maklern und Kunden zusammenarbeiten, bestehende Geschäftsbeziehungen ausbauen, neue Partnerschaften entwickeln und für einen schnellen Service mit genauer Kenntnis des regionalen Marktes sorgen.

Nikola Milutinovic bringt umfassende Underwriting-Erfahrung im Bereich Life Sciences mit. Zuletzt war er als Senior Life Science Underwriter bei Chubb in Hamburg tätig und zeichnete dort komplexe Risiken sowie multinationale Haftpflichtprogramme für klinische Studien und Biotechnologieunternehmen. Außerdem hat er Erfahrung in der Maklerbetreuung, der Produktentwicklung und der Prozessoptimierung. Auf Maklerseite hat er zudem Industrie- und Gewerbekunden betreut.

"Mit einer eigenen Präsenz in Norddeutschland gehen wir einen wichtigen Schritt in der weiteren Entwicklung von Newline Europe", sagte Manuel Wirtz, CEO der Newline Europe Versicherung AG. "Mit seiner Underwriting-Expertise, seinem vertrieblichen Blick und seinem ausgeprägten Verständnis für die Bedürfnisse von Maklern und Kunden wird Nikola unser weiteres Wachstum unterstützen und unseren Service vor Ort stärken."

Nikola Milutinovic ist von Hamburg aus tätig und berichtet an Markus Schäfer, Head of Underwriting bei Newline Europe.

Über Newline Europe

Die Newline Europe Versicherung AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Versicherungsunternehmen mit Sitz in Köln. Newline Europe ist eine Tochtergesellschaft der Newline Insurance Company Limited und dient als kontinentaleuropäischer Versicherungsstandort der Newline Group. Die Newline Group ist ein marktführender Spezialversicherer mit Hauptsitz in London und Büros in Großbritannien, Europa, Asien, Australien, Kanada und Lateinamerika. Zusätzlich zu Newline Europe zeichnet die Newline Group Versicherungsgeschäft über das Newline Syndicate 1218 at Lloyd's und die Newline Insurance Company Limited. Die Newline Group ist Teil der Odyssey Group, einem führenden globalen Rückversicherer und Spezialversicherer. Odyssey Group ist eine Tochtergesellschaft von Fairfax Financial Holdings Limited. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte newlinegroup.de.

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