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Bringin führt Euro-Geschäftskonten für Unternehmen ein, die Bitcoin einsetzen, ohne deren Bitcoin in Verwahrung zu nehmen



06.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Bitcoin zu kaufen ist nicht das Schwierige daran. Ein Unternehmen darauf zu führen, ist. TALLINN, Estland, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bringin hat heute eine nur auf Einladung zugängliche Beta-Version von Euro-Geschäftskonten gestartet, mit denen Unternehmen Bitcoin und Stablecoins halten, entgegennehmen und damit bezahlen können, die Kontrolle über ihre Coins behalten und SEPA-Zahlungen über eine vIBAN im Namen des Unternehmens abwickeln können. Die Einführung baut auf der Verbraucherplattform von Bringin auf, über die bereits mehr als 15 Millionen Euro abgewickelt wurden. Immer mehr europäische Unternehmen sind an den Vorteilen interessiert, die Bitcoin und Stablecoins bieten: Sofortige Abwicklung, globale Reichweite und geringere Kosten. Ein Unternehmen mit Bitcoin zu führen, ist jedoch eine ganz andere Sache: Viele sind mit Einschränkungen bei ihren Bankkonten und gesperrten Überweisungen konfrontiert. Jede Umrechnung in Euro verursacht Reibungsverluste, Daten liegen in voneinander getrennten Systemen verstreut, und die Anforderungen der "Travel Rule" verwandeln einfache Zahlungen in bürokratischen Aufwand. Das Potenzial von Bitcoin als Zahlungsmittel bleibt weitgehend ungenutzt. "Bringin for Business" schlägt eine Brücke zwischen Bitcoin und dem Bankwesen. Unternehmen können Bitcoin in ihre Finanzreserven aufnehmen, Zahlungen in Bitcoin, über Lightning oder in Stablecoins akzeptieren sowie Lieferanten und Mitarbeiter in Bitcoin bezahlen. Euro-Konten und die Bitcoin-Wallet des Unternehmens sind unter einem Dach vereint - mit der für ein Unternehmen erforderlichen Verwaltung und Sicherheit. Eine eigene virtuelle IBAN im Namen des Unternehmens ermöglicht die Teilnahme am SEPA-Zahlungsverkehr; weitere globale Zahlungswege sind geplant. Die privaten Schlüssel für die Bitcoin-Bestände der einzelnen Unternehmen werden in einer hardwareisolierten Sicherheitsenklave generiert. Bringin hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf den Rohschlüssel. Ein Schlüssel kann nur innerhalb der Enklave zur Unterzeichnung einer Zahlung verwendet werden, und zwar erst, nachdem sich ein bestimmter Firmeninhaber authentifiziert hat.



Bankgeschäfte, Zahlungen, Selbstverwahrung und Währungsumtausch werden an einem Ort abgewickelt - mit Anbindungen an Buchhaltungs- und Steuerberichtstools sowie APIs zur Automatisierung von Routineaufgaben mithilfe von KI-Agenten. "Unternehmen, die Bitcoin nutzen, haben nach wie vor Schwierigkeiten, ein Euro-Konto zu eröffnen und nahtlos zwischen den Konten zu wechseln", sagte Prashanth Chandrashekar, Gründer und CEO von Bringin. "Wir haben Bringin entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Jetzt können Unternehmen Zahlungen entgegennehmen, Werte verwahren und weltweit Geld überweisen - mit Konten, die auf Eigenverwahrung ausgelegt sind und ein reibungsloses Zahlungserlebnis bieten." Bringin for Business basiert auf der MiCA-zugelassenen Infrastruktur von Lightspark Payments Europe AS und wird bereits von 15 Unternehmen in der Beta-Phase genutzt, darunter Anbieter von Lightning-Zahlungstools, Verkäufer von Mining-Rigs und Bitcoin-Konferenzen. Die Plattform wickelt grenzüberschreitende Zahlungen und sofortige Umrechnungen von Bitcoin in Euro ab. Es steht Unternehmen in 30 europäischen Ländern zur Verfügung. Unternehmen, die bereit sind, mit Bitcoin Einnahmen zu erzielen, Bitcoin zu halten und Zahlungen in Bitcoin zu tätigen, können unter bringin.app/business und eine Einladung anfordern. Über Bringin: Bringin ist ein in Tallinn ansässiges Fintech-Unternehmen, das eine Brücke zwischen Bitcoin und dem Euro-Bankwesen schlägt. Die Verbraucher-App des Unternehmens vereint eine Bitcoin-Wallet mit eigener Verwahrung, eine vIBAN für den Euro sowie Debitkarten. Bringin for Business stellt Unternehmen, die Bitcoin für ihre Finanzverwaltung und Zahlungen nutzen, dieselbe Infrastruktur zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter bringin.app und . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/bringin-fuhrt-euro-geschaftskonten-fur-unternehmen-ein-die-bitcoin-einsetzen-ohne-deren-bitcoin-in-verwahrung-zu-nehmen-302897770.html



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