Berlin (ots) -- Seit 1. Oktober gilt der neue Tankrabatt für Benzin und Diesel.- Aktueller Preischeck zeigt: Autogas bleibt auch ohne Tankrabatt mehr als einen Euro je Liter günstiger.- Autogas-Neuzulassungen legen deutlich zu: im Juli um 59,2 Prozent, im August um 22,1 Prozent und im September um 79,8 Prozent im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat.- Gut versorgt: Rund 5.500 Tankstellen in Deutschland bieten Autogas an.Seit Anfang Oktober gilt der neue Tankrabatt für Benzin und Diesel. Damit sollen Autofahrer entlastet werden. Trotzdem bleibt Autogas an der Zapfsäule deutlich günstiger - ganz ohne Senkung der Energiesteuer. "Der aktuelle Spritpreisvergleich zeigt, dass Autogas auch nach Einführung des Tankrabatts einen deutlichen Preisvorteil gegenüber Benzin und Diesel hat", sagt Markus Lau, Technikexperte beim Flüssiggas Verband. Insbesondere für Pendler und Vielfahrer ist Autogas eine wirtschaftlich attraktive Kraftstoffalternative.Günstiger an der Zapfsäule - und auf 100 KilometernAm 5. Oktober 2026 lag der bundesweite Durchschnittspreis für Super E10 bei 211,5 Cent pro Liter, für Diesel bei 222,7 Cent pro Liter - trotz Tankrabatt. Autogas kostete dagegen 109,9 Cent pro Liter. Seit Beginn des militärischen Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran entwickelte sich der Autogaspreis deutlich stabiler als die Preise für Benzin und Diesel. Von Februar bis September verteuerte sich Super E10 um 28,8 Prozent, Diesel um 38,6 Prozent. Der durchschnittliche Autogaspreis stieg im selben Zeitraum lediglich um 5,6 Prozent.Doch wie sieht der Kostenvorteil aus, wenn man neben dem Literpreis die Verbrauchsdaten der Kraftstoffe berücksichtigt? "Hier hilft ein Blick auf den Energiekostenvergleich für Pkw des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie", sagt Markus Lau. "Er zeigt transparent die durchschnittlichen Energiekosten pro 100 Kilometer Fahrstrecke." Im Segment Kleinwagen/Kompaktklasse liegen die Energiekosten von Autogas je 100 Kilometer 35,9 Prozent unter denen von Super E10 und 21,3 Prozent unter denen von Diesel.Autogas-Neuzulassungen legen deutlich zuVon Januar bis September 2026 wurden in Deutschland 10.922 Autogas-Pkw neu zugelassen, das sind 21,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich fiel das Plus zuletzt aus: Im Juli lagen die Neuzulassungen 59,2 Prozent, im August 22,1 Prozent und im September 79,8 Prozent über dem jeweiligen Vorjahresmonat. "Für viele Autofahrer spielen die laufenden Kraftstoffkosten beim Autokauf eine wichtige Rolle", sagt Markus Lau. "Wer bereits einen Benziner fährt, kann den Kostenvorteil von Autogas auch durch eine Umrüstung nutzen."Benziner auf Autogas umrüstenBesonders attraktiv ist die Umrüstung auf Autogas für Pendler und Vielfahrer. Denn nach den einmaligen Umrüstungskosten profitieren sie von deutlich niedrigeren Kraftstoffkosten als im Benzinbetrieb. "Die Investition in die Umrüstung eines Kompakt-SUV auf Autogas amortisiert sich bei einer jährlichen Fahrleistung von 20.000 Kilometern und Umrüstungskosten von 2.500 Euro bereits nach etwa zwei bis drei Jahren", sagt Markus Lau.Gut zu wissen: Die Umrüstung auf Autogas hat keine Auswirkungen auf die Typklasse oder die Höhe der Beiträge zur Kfz-Versicherung. Auch die Einstufung bei der Abgasnorm bleibt erhalten. Bei der Hauptuntersuchung gelten für umgerüstete Pkw die üblichen Fristen.Tankstellennetz flächendeckend gut ausgebautAutogas ist in Deutschland an rund 5.500 Tankstellen erhältlich. EU-weit bieten rund 31.000 Tankstellen Autogas an. Damit ist der Kraftstoff sowohl im Alltag als auch auf längeren Reisen gut verfügbar. "Autogas lässt sich einfach und schnell tanken - ähnlich wie Benzin oder Diesel", sagt Markus Lau. Dabei wird die Zapfpistole fest mit dem Füllanschluss am Fahrzeug verbunden, sodass ein geschlossenes System entsteht.Quellen: Kraftstoffpreise (Tagesdurchschnitt 05.10.2026): Benzinpreis-Aktuell.de auf Basis von Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) - Super E10 und Diesel, eigene Erhebung des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. - Autogas; Kraftstoffpreisentwicklung (Monatsdurchschnitte Februar und September 2026): ADAC - Super E10 und Diesel, eigene Erhebung des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. - Autogas; Energiekostenvergleich für Pkw (Stand August 2026): Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Fahrzeugzulassungen: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112641/6365486