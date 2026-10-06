Die Schaeffler-Aktie befindet sich seit dem Hoch im Mai bei rund 11 € in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Am Dienstag notiert die Aktie aktuell bei 6,30 € und damit wieder auf dem Niveau vom Oktober 2025. Der Markt betrachtet Schaeffler noch immer vor allem als klassischen Automobilzulieferer. Dabei entwickelt sich der Konzern zunehmend zu einem Technologieanbieter. Ein Beispiel dafür ist das Geschäft mit humanoiden Robotern. Doch wie wichtig kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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