Die SpaceX-Aktie ist am Montag um +7,6% auf 171,09 US$ gesprungen. Auslöser war Morgan Stanley: Analyst Adam Jonas bezeichnet das Papier als "billig und immer billiger" und bestätigt sein Kursziel von 300 US$. Angesichts einer Börsenbewertung von mehr als 2 Billionen US$ klingt das gewagt. Tatsächlich beruht die Aussage auf einer ungewöhnlichen Kennzahl - und auf sehr optimistischen Wachstumsannahmen. SpaceX-Aktie: 30-mal der Gewinn von 2028 Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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