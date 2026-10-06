Ladegeräte für Smartphones und Tablets bleiben bei vielen Menschen einfach dauerhaft in der Steckdose stecken. Dadurch können trotz EU-Ökodesign-Verordnung nicht nur zusätzliche Stromkosten entstehen - auch Brandgefahr droht. Warum du den Ladeadapter lieber herausziehen solltest. Auch wenn einige Smartphones und Tablets mittlerweile recht ausdauernde Akkus haben, müssen sie alle zwangsläufig ans Ladekabel, um Energie zu tanken. Da es mühselig ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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